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Экс-замдиректора «Могилевских электросетей» осудили за коррупцию, но свободы не лишили
22.01.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судья Ленинского района Могилева Татьяна Рубиc признала бывшего замдиректора «Могилевских электросетей» по общим вопросам, а сейчас замдиректора филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области, Виктора Степаненко виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотреблении служебными полномочиями,
Судили Степаненко за его действия во время работы замдиректора Могилевских электросетей по общим вопросам. Эту должность он занимал до декабря 2018 года.
Суд решил, что Степаненко виновен в том, что в 2017 году он стал причастным к незаконному получению работниками предприятия более 82 тыс. рублей премий и отчислений с них. Деньги получал и он сам.
Премиальные были начислены несмотря на то, что показатель — сокращение остатков материально-товарных ценностей — не был выполнен. Степаненко утверждает, что сообщал директору «Могилевских электросетей» Александру Боровскому о том, что показатель не достигнут. Однако это никогда не было причиной невыплаты премий работникам. На сегодняшний день практически все эти премии возвращены предприятию.
Свою вину Виктор Степаненко
Прокурор требовал для обвиняемого 3,5 года заключения. Адвокат подсудимого просила об оправдательном приговоре.
Согласно вынесенному 21 января приговору, помимо основного наказания, Степаненко назначено и дополнительное. На него наложен штраф в размере 300 базовых величин, или 8700 рублей, а также ему запрещено в течение пяти лет занимать руководящие должности.
До вступления приговора в законную силу осужденному остается прежняя мера пресечения — залог в 2700 рублей.
Степаненко не стал отвечать на вопрос журналистов, намерен ли он обжаловать вынесенное решение.
Сейчас в качестве замдиректора филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области Виктор Степаненко курирует вопросы материально-технического обеспечения, охранной деятельности, идеологической работы в учреждении.
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Прокурор требовал для обвиняемого 3,5 года заключения.
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