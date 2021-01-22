Экс-замдиректора «Могилевских электросетей» осудили за коррупцию, но свободы не лишили

Источник материала: Tut.by

Судья Ленинского района Могилева Татьяна Рубиc признала бывшего замдиректора «Могилевских электросетей» по общим вопросам, а сейчас замдиректора филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области, Виктора Степаненко виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает 6tv.by. Ему назначено три года заключения с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.



Виктор Степаненко. Фото: gosenergogaznadzor.by

Судили Степаненко за его действия во время работы замдиректора Могилевских электросетей по общим вопросам. Эту должность он занимал до декабря 2018 года.

Суд решил, что Степаненко виновен в том, что в 2017 году он стал причастным к незаконному получению работниками предприятия более 82 тыс. рублей премий и отчислений с них. Деньги получал и он сам.

Премиальные были начислены несмотря на то, что показатель — сокращение остатков материально-товарных ценностей — не был выполнен. Степаненко утверждает, что сообщал директору «Могилевских электросетей» Александру Боровскому о том, что показатель не достигнут. Однако это никогда не было причиной невыплаты премий работникам. На сегодняшний день практически все эти премии возвращены предприятию.

Свою вину Виктор Степаненко не признавал , говорил, что его оклеветали.

Прокурор требовал для обвиняемого 3,5 года заключения. Адвокат подсудимого просила об оправдательном приговоре.

Согласно вынесенному 21 января приговору, помимо основного наказания, Степаненко назначено и дополнительное. На него наложен штраф в размере 300 базовых величин, или 8700 рублей, а также ему запрещено в течение пяти лет занимать руководящие должности.

До вступления приговора в законную силу осужденному остается прежняя мера пресечения — залог в 2700 рублей.

Степаненко не стал отвечать на вопрос журналистов, намерен ли он обжаловать вынесенное решение.

Сейчас в качестве замдиректора филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области Виктор Степаненко курирует вопросы материально-технического обеспечения, охранной деятельности, идеологической работы в учреждении.