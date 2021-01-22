Коммунальное ЧП, обещания шахтерам, история одной свадьбы и страница, которую нельзя перевернуть - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Очередная рабочая неделя подходит к концу и мы предлагаем начать этот день с удивительной истории одной фотографии. А началась она с того, что фотограф-любитель Александр Яшников, который покупает на аукционах старые камеры, обнаружил в одной из них пленку со свадьбы. Кто на ней, он не знал, но решил, что героям тех событий и их родственникам будет интересно посмотреть на фото через столько лет. Мы разместили эти фото , а уже через несколько часов разговаривали с жительницей Волковыска, Валентиной Ивановной. Именно ее свадьба, которая была в 1991 году и на которой гуляли аж 200 человек, попала на эту пленку. Вот такие чудеса, а теперь расскажем, чем еще запомнился вчерашний день.

САМОЕ ВАЖНОЕ





В Москве задержан боец Алексей Кудин , ему грозит отправка в Беларусь и суд за августовские события. Напомним, после уголовного дела за сопротивление сотруднику милиции, Кудин был под домашним арестом, но на судебное заседание в ноябре не явился. Белорусские спортсмены уже обратились к генпрокурору России с просьбой не экстрадировать Кудина.

, ему грозит отправка в Беларусь и суд за августовские события. Напомним, после уголовного дела за сопротивление сотруднику милиции, Кудин был под домашним арестом, но на судебное заседание в ноябре не явился. Белорусские спортсмены уже к генпрокурору России с просьбой не экстрадировать Кудина. Следим мы и за другими «протестными» судами : процессом по делу 18-летней Софии Малашевич, которая во время акции протеста нанесла надписи на щиты военных , а также за судом по поврежденном машине семьи милиционера , по которому проходит пятеро обвиняемых. О других околополитических событиях — в нашем традиционном онлайне .

: процессом по делу 18-летней Софии Малашевич, которая во время акции протеста , а также , по которому проходит пятеро обвиняемых. О других околополитических событиях — . А еще у нас вышло полезное интервью с психиатром, отсидевшем «сутки», о том, что мы переживаем: «Стоя на остановке, мы еще долго будем вглядываться: что это — маршрутка или бусик. Думаю, это инстинктивная способность человека, которая позволяет ему выживать. „Перевернуть страницу“ не получится, психика так не работает». Обязательно прочтите, там много важных моментов .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Вашему вниманию очередной герой проекта «Вопреки» , в котором рассказываем о людях, которые рушат стереотипы и стигмы общества. Виктор Захарьев в 1990-е годы увлекался спортом, вел не самый законопослушный образ жизни. Последнее привело к перестрелке, в которой пуля повредила ему спинной мозг — так он сел в инвалидное кресло. Вы не поверите, но сейчас он стал первым в Беларуси тренером на коляске , а среди его клиентов есть и абсолютно здоровые люди.

, в котором рассказываем о людях, которые рушат стереотипы и стигмы общества. Виктор Захарьев в 1990-е годы увлекался спортом, вел не самый законопослушный образ жизни. Последнее привело к перестрелке, в которой пуля повредила ему спинной мозг — так он сел в инвалидное кресло. Вы не поверите, но сейчас он , а среди его клиентов есть и абсолютно здоровые люди. Великие князья и короли, первые секретари коммунистической партии и президенты всегда жили и отдыхали отдельно от «простых смертных». Иногда их резиденции были известны всей стране, но часто оставались тайной за семью замками. Собрали сведения о самых известных местах, где жили и отдыхали первые лица страны до Лукашенко .

о самых известных местах, . Уже почти месяц владельцы электрокаров заряжаются за деньги . Но после введения платы выяснилось, что к зарядкам у пользователей есть вопросы. Пока зарядки были бесплатные к качеству их работы претензий особо никто не предъявлял, но сейчас совсем другое дело. Узнали , чем же недовольны те, кто ездит на экотранспорте.

. Но после введения платы выяснилось, что к зарядкам у пользователей есть вопросы. Пока зарядки были бесплатные к качеству их работы претензий особо никто не предъявлял, но сейчас совсем другое дело. , чем же недовольны те, кто ездит на экотранспорте. Этот материал — мечта тех, кто думает о стройке собственного дома. Рассказываем на примере конкретного проекта, сколько будет стоить построить дом под ключ из газосиликатных блоков — самого доступного материала для частных домов. Более простой проект дома трудно представить — одноэтажный, с небольшим чердаком, без гаража, площадь — 86 «квадратов».

— мечта тех, кто думает о стройке собственного дома. Рассказываем на примере конкретного проекта, — самого доступного материала для частных домов. Более простой проект дома трудно представить — одноэтажный, с небольшим чердаком, без гаража, площадь — 86 «квадратов». А вы знаете, что уже год в столице работает музей Lego. И не просто музей, а претендующий на то, чтобы зваться самой большой частной коллекцией в мире. В нем более 7,5 тысячи экспонатов. Открыли нестандартный музей айтишники Надежда и Виталий. «Муж с сыном из двух больших наборов построили маленькую улицу у нас в гостиной, а после начали строить город. Я сказала: «Нет», — делится воспоминаниями Надежда. Заглянем ?





Ну и наконец, ловите душевное видео , под которое как раз можно допить утренний кофе. Группы NaviBand записала его на песню «Пілігрым» на плоту прямо в середине Черейского озера в деревне Белая Церковь летом 2020-го года. Легкой вам пятницы!

О СПОРТЕ

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил «Наполи» в Суперкубке Италии и помог команде завоевать этот трофей, а также стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

забил «Наполи» в Суперкубке Италии и помог команде завоевать этот трофей, а также лучшим бомбардиром в истории футбола. Шведский хоккейный голкипер, олимпийский чемпион Томми Сало приговорен к двум месяцам тюрьмы за пьяную езду.

к двум месяцам тюрьмы за пьяную езду. Не забываем про Кубок мира по биатлону. Вчера наша Динара Алимбекова заняла восьмое место в индивидуальной гонке. А общий зачет КМ среди женщин на данный момент возглавляет норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд. Она двукратный призер Олимпиады и девятикратная чемпионка мира (впереди по этому показателю только россиянка Головина и немка Нойнер). И только подумайте, в детстве она ненавидела биатлон и страдала астмой. Рассказываем , как это у нее так получилось.

Все новости четверга, 21 января





Кстати, раз мы начинали наш обзор с чудесной истории, то таким же чудом ее и закончим. Читайте (и завидуйте) рассказ о том, как одинокая и истощенная кошка Ягодка, которую четыре года назад спасли волонтеры, отправилась жить к новым хозяевам во Флоренцию и стала звездой местных ювелиров. Легкой пятницы, вам!

Ваша редакция