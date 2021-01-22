Вспоминаем, как местные отстояли Грушевский сквер и какие проблемы остались сейчас

Источник материала: Tut.by

Год назад жители квартала возле Грушевского сквера стали публично отстаивать редкую для района зеленую зону. Часть сквера планировал занять крупный застройщик, но местные смогли этому противостоять. Мы вспомнили, как жителям Грушевки все это удалось, спросили у местных об их успехе, а еще узнали, какие обещания пока не выполнены.





Самое главное из истории борьбы за сквер

Напомним, в начале 2020 года местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могли лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Люди выходили на акции , вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту.

После этого местные ходили на прием к главе Совета Республики, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации. Наталья Кочанова была уполномоченной главы государства по Минску. По поручению Лукашенко она встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком, местными жителями , побывала лично в сквере . Она рассказала президенту, как развивается ситуация.

В итоге Лукашенко решил сохранить Грушевский сквер. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак тогда пообещал , что его сберегут в старых границах — 2,16 га.



До этого забор проходил вблизи больших деревьев слева

Было решено, что застройщик, компания «Датч Стар», построит только две секции вместо запланированных пяти — для оставшихся трех ему пообещали выделить компенсационный участок.

Кстати, позже выяснилось, что среди владельцев компании-застройщика всплыло имя тренера хоккейной команды президента Дмитрия Баскова. Ему принадлежит 10,74% компании.

Люди в сквере об успехе: «Участие Кочановой — это предвыборная акция доброты»





На площадке сквера встречаем молодых родителей с колясками и санками, а также детей, которые катаются с маленькой ледяной горки. Они говорят, что забор строители действительно передвинули.

Илья и Валентина живут здесь с 2016 года, они рассказывают, что активно в сохранении сквера не участвовали, но душой болели за это дело.

— Мы тоже не хотели, чтобы сквер вырубали хоть на сколько-нибудь. Он очень старый, а зеленых пятен тут не так уж и много. Здесь гуляет много родителей с детьми. Поэтому хотелось, чтобы сквер остался. Успех этой кампании приписывали тому, что скоро избирательная кампания: шли на небольшие уступки, чтобы показать, как заботятся о людях, — уверены молодые родители.





По их мнению, участие Кочановой, к которой на прием приходили местные жители и рассказывали о проблеме, повлияло на сохранение сквера.

— Скорее всего, это была такая предвыборная акция доброты.

Еще один молодой папа, Михаил, который прогуливается с коляской, рассказывает, что в защите сквера не участвовал, но следил за ситуацией.

— Здесь вообще нет никаких зеленых зон, все застраивается, даже некуда с ребенком выйти погулять. Когда госпожа Кочанова пришла и все порешала — это было немного странно. Вышло так, будто она героиня, а местные чиновники лапки склеили. Такое пассивное поведение чиновников у нас осталось с советских времен. Вертикаль как в армии, — рассуждает мужчина.





Молодой отец считает, что вряд ли у активистов получилось бы что-то, если бы они не привлекали внимание общественности к проблеме, не записывали обращения к Лукашенко.

— Сквер — вроде как территория, площадь которой нельзя нарушать. Глупо говорить, что это подарок власти горожанам, государство и так такое должно гарантировать. Сохраненный сквер — заслуга местных жителей, — говорит Михаил.

Один из защитников сквера: «Непонятно, почему застройщик до сих пор здесь»

Местный житель Дмитрий Сухенко активно участвовал в защите Грушевского сквера и до сих пор пишет обращения местным властям и в прокуратуру.

Он вспоминает, что еще в 2017-м жители микрорайона создали телеграм-канал «Грушвилль», где обсуждали, как защитить сквер, а сильно сплотились для решения проблем в 2019 году.



Так сквер выглядит летом

Как участок попал к ООО «Датч Стар»? Из ответа комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома за апрель 2020 года мы узнали, что в октябре 2019 года городские власти заключили договор с этой компанией на проектирование и строительство многоквартирного дома с подземным гаражом-стоянкой.

Застройщику предоставили участок на 0,8371 га во временное пользование со сроком до октября 2023 года. Выделенная площадка «наступала» на сквер и уменьшала его с 2,16 до 1,72 га.



Так выглядел сквер сверху в феврале 2020 года. Слева видна территория, где парковку уже убрали и планировали строить пять секций дома. Фото: местные жители

После того как сквер все-таки пообещали сохранить в прежних границах, строители должны были убрать оттуда свой забор.

По словам Дмитрия, ограждение сдвинули только в июле. Тем не менее застройщик до сих пор занимает часть сквера под склад и строительный городок.





— Сначала была юридическая коллизия, из-за которой застройщик не отказывался от участка и не выезжал. Однако ему уже утвердили компенсационный участок, и непонятно, почему он до сих пор в сквере. Строительный городок также расположен на территории сквера, что нарушает статью 33−1 Закона «О растительном мире», — рассказывает Дмитрий.

Он добавляет, что застройщик обещал благоустроить сквер, об этом писала и администрация Московского района. Но, как выяснили местные, благоустройство предполагает только дорожку из плитки и несколько скамеек.

— Даже фонарные столбы не планируют менять. Встает вопрос: почему на протяжении трех лет земля в сквере вытаптывалась, деревья страдали от строительной техники, а в итоге застройщик отделается лишь дорожкой?





Комитет госконтроля в ответе местным жителям писал, что, по заверениям представителей застройщика и подрядной организации, по окончании стройки юго-западную часть сквера освободят и благоустроят. В планы входит устройство пешеходных связей, размещение малых архитектурных форм, устройство освещения, озеленение территории.

Еще раньше комитет выявлял обстоятельства, указывающие на признаки нарушений законодательства об охране и использовании земель. Речь о размещении части строительных бытовок за пределами границ, предоставленных компании. Изучить ситуацию просили Мингорисполком.

Еще от активиста: «Публичность поднимает проблему из тишины, но важно еще и разбираться в законах»



Замглавы района Владимир Танкевич на встрече с местными жителями, где люди подняли вопрос сохранения сквера

По мнению Дмитрия Сухенко, публичные встречи, статьи в СМИ и даже видеообращение граждан к Лукашенко не могут прямо повлиять на решение властей. Но благодаря публичности инициативную группу по защите сквера позвали на встречу с Кочановой.

— Публичность поднимает проблему из тишины, ее сложнее становится прятать, и приходится уже обращать на нее пристальное внимание. Но, кроме этого, важно разбираться в законах, нормативных документах, нужно, чтобы проблема была подкреплена реальными доказательствами, а не просто мнением людей.



Акция местных жителей. Люди привязали шарфики к деревьям, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения сквера

— Думаю, последней каплей стало именно видеообращение наших жителей, а до этого с 2017 года нам только и говорили: «Ну и что? Вот примем новый ПДП и все узаконим». Во многих ответах вместо признания нарушений действующего законодательства фактически отсылали к тому, что нужно потерпеть и все будет по закону, — говорит Дмитрий.

Активисты встречались с Натальей Кочановой и в кабинете, и в сквере.

— Впечатление от общения с Натальей Ивановной на тот момент было положительным, мы верили, что во власти есть все же человек, который хочет разобраться в законах и их нарушениях. Но когда по центральным телеканалам сказали, что сам президент велел вернуть сквер, появилось ощущение, что это было политическое решение, а не изучение нормативных актов и нарушений. Так, например, прокуратура в начале февраля 2020-го не нашла нарушений Закона «О растительном мире», а уже в середине февраля Мингорисполком принял решение № 544, в котором указано, что скверу возвращена его изначальная площадь в соответствии со статьей 33−1 Закона «О растительном мире».

















Депутаты Грушевского округа Людмила Макарина-Кибак и Сергей Хильман, по словам жителей, присутствовали только на общественном обсуждении с заместителем главы администрации Московского района Владимиром Танкевичем.

Тогда Макарина-Кибак заявила, что это она инициировала эту встречу, но, по информации местных, больше участия в защите сквера депутаты не принимали. В том числе и поэтому жители Грушевки требовали отозвать депутата Макарину-Кибак.

Одна из оставшихся проблем: решение есть, а паспорта объекта — нет

После того как Лукашенко поручил сохранить сквер, Мингорисполком принял решение № 544 — о том, что площадь сквера должна составлять 2,16 га, а строительства там быть не должно.

Решение, кстати, так и не опубликовали. Но вот так выглядит документ.



Фото: читатель TUT.BY

Паспорт объекта с прописанными в нем границами сквера должен был создать в 2020 году «Минскзеленстрой».

— К сожалению, из-за жаркого августа и не менее теплой осени приоритеты скорректировали. Надеюсь, в 2021 году мы все же добьемся от органов власти исполнения действующих, а не будущих законов, — говорит Дмитрий.

Еще момент: из-за нового участка для застройщика «переехала» и стройка детского сада

Дмитрий рассказывает, как обстоят дела с детским садом, который планировали построить в их районе.

Сначала сад планировали возвести на Дзержинского, 11 В, но там сделали парковку. Позже соцобъект поручили «Датч Стар» — в нагрузку за возможность строить дом из пяти секций возле Грушевского сквера. Под эти цели снесли здание кинотеатра «Авангард» — вместо того, чтобы реконструировать.



Кинотеатр «Аванград», 2018 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Но в 2020 году решили, что «Датч Стар» построит только две секции возле сквера, а под оставшиеся три застройщику выделили участок у проспекта Дзержинского и улицы Декабристов, неподалеку от дома на Щорса, 11.

— «Датч Стару» дали участок возле ЖК «Карамель» и там же сказали построить детский сад. Важное уточнение: это не детсад за застройщиком ездит, это ему просто детский сад в другом микрорайоне в нагрузку дали, а в нашем необходимый детский сад будет теперь кто-то другой строить, — рассказывает Дмитрий.

А что говорят в администрации района о бытовках, благоустройстве и детских садах





Начальник отдела архитектуры и строительства Московского района Владимир Касперович подтвердил, что забор строители убрали, а склада на территории сквера быть не должно.

— Что касается строительного городка, то он не находится на территории Грушевского сквера. Он на земле, которую предоставили застройщику. Стройгородок уберут в апреле — мае. Склад с материалами уже начали убирать из сквера.

Касперович объяснил, что сначала в рамках благоустройства планировалось сделать в том числе и освещение. Но в итоге за застройщиком — только дорожки, а по весне он должен будет установить лавочки. Когда наступит благоприятный период, восстановят плодородный слой земли. Также «Зеленстрой» подсаживает деревья.





Садик, который построит «Датч Стар», действительно перенесли ближе к ЖК «Карамель». Его начнут возводить параллельно с жилым домом.

Сад на месте «Авангарда», скорее всего, останется в планах, но он будет меньше: 170 или 190 мест вместо 230.

— Это пока не точно. Скорее всего, строить сад будет город. Что касается ПДП, сейчас стоит вопрос финансирования проекта и его переработки, все-таки все менялось уже несколько раз. Но ПДП будет не в этом году, в лучшем случае — в следующем, — сказал Касперович.