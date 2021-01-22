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Тепло вернулось в дома Орши
22.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Теплоснабжение в Орше восстановлено, сообщили в РУП "Витебскэнерго" в пятницу.
"Персонал филиала "Оршанская ТЭЦ" завершил работы по аварийному ремонту участка тепломагистрали в Орше, которые продолжались всю ночь. В 5:00 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей города Орши", - говорится в сообщении.
В организации принесли извинения за временные неудобства.
Напомним, что
Похожая проблема возникла в этот же день и в Московском районе Минска, там
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На тепломагистрали произошла авария, над устранением последствий работал ремонтный персонал и необходимая спецтехника.
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