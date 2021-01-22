Тепло вернулось в дома Орши

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Теплоснабжение в Орше восстановлено, сообщили в РУП "Витебскэнерго" в пятницу.

"Персонал филиала "Оршанская ТЭЦ" завершил работы по аварийному ремонту участка тепломагистрали в Орше, которые продолжались всю ночь. В 5:00 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей города Орши", - говорится в сообщении.

В организации принесли извинения за временные неудобства.

Напомним, что прорыв трубы диаметром 630 миллиметров произошел во второй половине дня в четверг 21 января в районе улицы Советской. Ремонтные работы там велись с 17:00. Временно было отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный и частично Жилпоселка льнокомбината.

Похожая проблема возникла в этот же день и в Московском районе Минска, там без тепла осталось множество детских садов и школ. Работы над восстановлением теплоснабжения в столице еще ведутся.

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