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Тепло вернулось в дома Орши

22.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Теплоснабжение в Орше восстановлено, сообщили в РУП "Витебскэнерго" в пятницу.

© Pixabay
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"Персонал филиала "Оршанская ТЭЦ" завершил работы по аварийному ремонту участка тепломагистрали в Орше, которые продолжались всю ночь. В 5:00 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей города Орши",  - говорится в сообщении.

В организации принесли извинения за временные неудобства.

Напомним, что прорыв трубы диаметром 630 миллиметров произошел во второй половине дня в четверг 21 января в районе улицы Советской. Ремонтные работы там велись с 17:00. Временно было отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный и частично Жилпоселка льнокомбината.

Похожая проблема возникла в этот же день и в Московском районе Минска, там без тепла осталось множество детских садов и школ. Работы над восстановлением теплоснабжения в столице еще ведутся.

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Теги: Минск
 
 
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На тепломагистрали произошла авария, над устранением последствий работал ремонтный персонал и необходимая спецтехника.
 
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