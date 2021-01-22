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В бане и с оркестром: установлен перечень платных услуг ОВД и МВД

22.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Установлен перечень платных услуг, которые оказывают органы внутренних дел и внутренние войска министерства внутренних дел людям и организациям. Соответствующее постановление МВД №194 размещено на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

© Sputnik
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Желающие могут обратиться в органы внутренних дел за оказанием платных услуг, где полностью предоставят информацию о перечне, стоимости, условиях оплаты и режиме работы ОВД. 

В списке платных услуг находится 26 пунктов. Среди них: сопровождение транспорта и грузов специальными автомобилями, проверка знаний ПДД, обработка и распечатка документов на бумаге, обучение специалистов-кинологов, хранение ценностей, участие в киносъемках, а также стрельба в тире, пользование баней и физкультурно-оздоровительным комплексом. При необходимости также сотрудники могут оказать услуги по хранению товарно-материальных ценностей и предоставить в прокат специальное оборудование.

Кроме того, в перечне имеется пункт по услугам оркестра, пассажирских и грузовых перевозках.

Полный список можно посмотреть на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

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Теги: Минск
 
 
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При необходимости представители органов внутренних дел и внутренних войск МВД могут выехать по месту расположения заказчика.
 
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