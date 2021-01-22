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«Либо я его вытащу, либо мы оба погибнем». Брестчанин спас тонущего на озере парня на коньках

22.01.2021 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 января на озере возле улицы Васнецова житель Бреста Юрий Годун спас провалившегося под лед хоккеиста. При этом сам чуть не погиб, пишет портал «Першы Рэгіён».


Юрий Годун. Фото из соцсетей

Юрию 33 года, он работает отделочником-декоративщиком в фирме «Евромет». В субботу он собирался походить по магазинам, но друзья позвали играть в хоккей на озере.

— Людей было немного: пара рыбаков, трое детей и дедушка с бабушкой. Несколько ребят катались на коньках. Кто-то нес ворота, кто-то снежную лопату чтобы расчистить лед, — рассказывает Юрий. — Недалеко от берега я заметил мокрые пятна на льду. Сразу понял, что там опасно. Сильные морозы только два дня были.

В какой-то момент один из парней на коньках, по словам Юрия, сильно разогнался, и в метрах двух-трех от мокрых пятен провалился под лед — и оказался полностью в воде.

По словам Юрия, все растерялись. Никто не решался подойти к барахтающемуся парню. Тогда Юрий взял лопату, лег на лед и стал ползти к провалу. Когда парень схватился за черенок, Юрий попросил друга, взять его за ноги и тащить. Друг попытался это сделать, но лед затрещал уже под Юрием.

— Я понимал, либо я его спасу, либо мы оба погибнем, — вспоминает Юрий. — На размышления было всего 15 секунд. Когда бедолага увидел, что я пытаюсь ему помочь, у него сразу появились силы бороться.

Юрий сам вытянул парня из воды. Когда тот попытался встать на четвереньки, спаситель крикнул, что так нельзя — лед снова обломится. Пришлось обоим ползти до безопасного места.

После этого оба добежали до машины и стали там греться.

— Парень был в шоке, даже спасибо не смог сказать. Да я тоже волновался. Парня отвезли домой. Интересно, как он там сейчас? — размышляет Юрий.

Юрий рассказал, что знает, как спасать людей. Этому учили на факультете физического воспитания в БрГУ.

До этого ему уже приходилось спасать утопающего. Но летом.

— Отдыхали с братом на речке, и он решил искупаться. Прыгнул, но там место было не расчищено. Я увидел, что голова его уходит под воду, брат захлебывается. И я прямо в одежде и обуви нырнул в воду, — вспоминает Юрий. — Подплыл к нему, схватил и на себе тащил почти до берега где-то метров 10. Оказалось, брат запутался в тине.

 
Теги: Брест
 
 
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«На размышления у меня было всего 15 секунд. Когда бедолага увидел, что я пытаюсь ему помочь, у него сразу появились силы бороться».
 
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