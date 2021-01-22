«Либо я его вытащу, либо мы оба погибнем». Брестчанин спас тонущего на озере парня на коньках

Источник материала: Tut.by

16 января на озере возле улицы Васнецова житель Бреста Юрий Годун спас провалившегося под лед хоккеиста. При этом сам чуть не погиб, пишет портал «Першы Рэгіён» .



Юрий Годун. Фото из соцсетей

Юрию 33 года, он работает отделочником-декоративщиком в фирме «Евромет». В субботу он собирался походить по магазинам, но друзья позвали играть в хоккей на озере.

— Людей было немного: пара рыбаков, трое детей и дедушка с бабушкой. Несколько ребят катались на коньках. Кто-то нес ворота, кто-то снежную лопату чтобы расчистить лед, — рассказывает Юрий. — Недалеко от берега я заметил мокрые пятна на льду. Сразу понял, что там опасно. Сильные морозы только два дня были.

В какой-то момент один из парней на коньках, по словам Юрия, сильно разогнался, и в метрах двух-трех от мокрых пятен провалился под лед — и оказался полностью в воде.

По словам Юрия, все растерялись. Никто не решался подойти к барахтающемуся парню. Тогда Юрий взял лопату, лег на лед и стал ползти к провалу. Когда парень схватился за черенок, Юрий попросил друга, взять его за ноги и тащить. Друг попытался это сделать, но лед затрещал уже под Юрием.

— Я понимал, либо я его спасу, либо мы оба погибнем, — вспоминает Юрий. — На размышления было всего 15 секунд. Когда бедолага увидел, что я пытаюсь ему помочь, у него сразу появились силы бороться.

Юрий сам вытянул парня из воды. Когда тот попытался встать на четвереньки, спаситель крикнул, что так нельзя — лед снова обломится. Пришлось обоим ползти до безопасного места.

После этого оба добежали до машины и стали там греться.

— Парень был в шоке, даже спасибо не смог сказать. Да я тоже волновался. Парня отвезли домой. Интересно, как он там сейчас? — размышляет Юрий.

Юрий рассказал, что знает, как спасать людей. Этому учили на факультете физического воспитания в БрГУ.

До этого ему уже приходилось спасать утопающего. Но летом.

— Отдыхали с братом на речке, и он решил искупаться. Прыгнул, но там место было не расчищено. Я увидел, что голова его уходит под воду, брат захлебывается. И я прямо в одежде и обуви нырнул в воду, — вспоминает Юрий. — Подплыл к нему, схватил и на себе тащил почти до берега где-то метров 10. Оказалось, брат запутался в тине.