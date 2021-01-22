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В Чечерске учительница ударила шестиклассника головой о парту, ребенок в больнице
22.01.2021 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Чечерске после уроков ученик 6-го класса оказался в больнице — учительница ударила ребенка головой о парту,
Инцидент произошел 18 января. Сообщается, что у ребенка ушиб лба и черепно-мозговая травма.
В УВД подтвердили, что инцидент действительно был.
— Чечерским РОВД по данному факту проводится проверка, — сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
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Уnbsp;ребенка ушиб лба и черепно-мозговая травма.
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