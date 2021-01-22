В Чечерске учительница ударила шестиклассника головой о парту, ребенок в больнице

Источник материала: Tut.by

В Чечерске после уроков ученик 6-го класса оказался в больнице — учительница ударила ребенка головой о парту, пишут «Сильные Новости».

Инцидент произошел 18 января. Сообщается, что у ребенка ушиб лба и черепно-мозговая травма.

В УВД подтвердили, что инцидент действительно был.

— Чечерским РОВД по данному факту проводится проверка, — сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.