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«Муж старше моей мамы на два года». История пары с большой разницей в возрасте

22.01.2021 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Екатерина познакомилась со своим будущим мужем Михаилом, когда еще училась в школе. Он был ее учителем музыки! Но тогда, конечно, никто и подумать не мог, что через много лет они встретятся и полюбят друг друга. Правда, когда Миша первый раз предложил проводить Катю домой, она испугалась разницы в возрасте в 19 лет и… убежала. Потом отношения все же завязались и пара превратилась в семью. Хотя Михаил старше Катиной мамы всего на два года. Это история о том, что возраст — порой всего лишь цифра в паспорте и настоящей любви она не помеха. В новом проекте «Равные» мы рассказываем о парах, которые любят друг друга, но общество зачастую считает, что они не должны быть вместе.

 
 
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В новом проекте «Равные» мы рассказываем о парах, которые стереотипно не могут быть вместе. Это истории любви, которой приходится пробиваться через непонимание...
 
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