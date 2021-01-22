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Уголовное дело Бабарико поступило в Верховный суд
22.01.2021 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико и других обвиняемых поступило в Верховный суд Беларуси, сообщили в суде.
"Оно поступило в суд, дата рассмотрения пока не назначена. В соответствии с законодательством, у суда есть месяц на то, чтобы определиться с датой", - сообщили Sputnik в Верховном суде.
Эксперты в области уголовного права пояснили, что на самом первом этапе руководство Верховного суда назначит судью, который будет председательствовать на процессе.
© AP / Sergei Grits
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"Он будет знакомиться с делом, готовиться к суду, потом назначит дату. У суда есть как минимум месяц на то, чтобы определиться с датой начала судебного процесса", - сказал собеседник агентства.
В данной ситуации суд будут руководствоваться ст. 276. "Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу УПК РБ".
В соответствии с ее третьей частью решение должно быть принято не позднее четырнадцати суток со дня поступления дела в суд, а по делам, подсудным Верховному суду, областным, Минскому городскому судам, - в срок до одного месяца.
"В исключительных случаях с учетом особой сложности и большого объема дела срок может быть продлен по постановлению председателя суда соответственно до одного и до трех месяцев", - сказал эксперт.
При этом он полагает, что Верховный суд сам будут рассматривать это громкое дело, а генеральная прокуратура направит на процесс самых опытных государственных обвинителей.
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По словам экспертов, Генпрокуратура направит на процесс по делу "Белгазпромбанка" самых опытных государственных обвинителей.
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