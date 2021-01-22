ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уголовное дело Бабарико поступило в Верховный суд

22.01.2021 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико и других обвиняемых поступило в Верховный суд Беларуси, сообщили в суде.

"Оно поступило в суд, дата рассмотрения пока не назначена. В соответствии с законодательством, у суда есть месяц на то, чтобы определиться с датой", - сообщили Sputnik в Верховном суде.

Эксперты в области уголовного права пояснили, что на самом первом этапе руководство Верховного суда назначит судью, который будет председательствовать на процессе.

© AP / Sergei Grits
Дело Бабарико: срок знакомства с материалами продлили только экс-банкиру

"Он будет знакомиться с делом, готовиться к суду, потом назначит дату. У суда есть как минимум месяц на то, чтобы определиться с датой начала судебного процесса", - сказал собеседник агентства.

В данной ситуации  суд будут руководствоваться ст. 276. "Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу УПК РБ".

В соответствии с ее третьей частью решение должно быть принято не позднее четырнадцати суток со дня поступления дела в суд, а по делам, подсудным Верховному суду, областным, Минскому городскому судам, - в срок до одного месяца.

"В исключительных случаях с учетом особой сложности и большого объема дела срок может быть продлен по постановлению председателя суда соответственно до одного и до трех месяцев", - сказал эксперт.

При этом он полагает, что Верховный суд сам будут рассматривать это громкое дело, а генеральная прокуратура  направит на процесс самых опытных государственных обвинителей.

Последует

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам экспертов, Генпрокуратура направит на процесс по делу "Белгазпромбанка" самых опытных государственных обвинителей.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Чечерске учительница ударила шестиклассника головой о парту, ребенок в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by