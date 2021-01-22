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ГАИ: Контроль скоростного режима с применением скрытого и смешанного метода

22.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые методы контроля скорости. ГАИ Минска в эти дни патрулирует оживленные городские участки дорог  с применением скрытого и смешанного контроля. Для более эффективного выявления нарушителей используют автомобили гражданской окраски - без специальной окраски и маячков. Нарушения фиксируют при помощи радара и останавливают водителя для беседы.

ГАИ столицы в этом году продолжит оптимизацию улично-дорожной сети

Так, на некоторых участках дорог усилят освещение, закроют несколько левых поворотов для уменьшения аварийности и продолжат устанавливать камеры автоматического контроля скорости. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новые методы контроля скорости. ГАИ Минска в эти дни патрулирует оживленные городские участки дорог  с применением скрытого и смешанного контроля. Для более...
 
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