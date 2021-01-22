|
ГАИ: Контроль скоростного режима с применением скрытого и смешанного метода
22.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые методы контроля скорости. ГАИ Минска в эти дни патрулирует оживленные городские участки дорог с применением скрытого и смешанного контроля. Для более эффективного выявления нарушителей используют автомобили гражданской окраски - без специальной окраски и маячков. Нарушения фиксируют при помощи радара и останавливают водителя для беседы.
ГАИ столицы в этом году продолжит оптимизацию улично-дорожной сетиТак, на некоторых участках дорог усилят освещение, закроют несколько левых поворотов для уменьшения аварийности и продолжат устанавливать камеры автоматического контроля скорости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые методы контроля скорости. ГАИ Минска в эти дни патрулирует оживленные городские участки дорог с применением скрытого и смешанного контроля. Для более...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)