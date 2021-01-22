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Новый дом семейного типа открыли в Бресте

22.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый дом семейного типа открыли в Бресте. Коттедж появился в спальном микрорайоне города. И в нем создали  безбарьерную среду. На новоселье устроили  настоящий праздник: с поздравлениями и подарками. Родителями-воспитателями стали супруги Андрей и Мария Козловы. Родные дочери  выросли, и они решили  начать все сначала. Теперь они воспитывают  еще двух мальчиков и четырех девочек. По словам главы семьи, решение стать родителями-воспитателями  было принято уже давно. Всего в Брестской области уже 58 домов семейного типа. В них проживают 387 детей.

 
Теги: Брест
 
 
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Новый дом семейного типа открыли в Бресте. Коттедж появился в спальном микрорайоне города. И в нем создали  безбарьерную среду. На новоселье устроили  настоящий...
 
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