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Ремонтные бригады Минских теплосетей оперативно устраняют повреждения на тепломагистрали
22.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне вечером в Малиновке без тепла остались десятки домов, а также множество учебных заведений. В связи с этим в школах в районе ЧП занятия перенесли на субботу. В детских садах организовали дежурные группы с горячим питанием. Ремонтные работы специалисты планируют завершить к шести вечера.
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Накануне вечером в Малиновке без тепла остались десятки домов, а также множество учебных заведений. В связи с этим в школах в районе ЧП занятия перенесли на...
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