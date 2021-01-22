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В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв. м жилья
22.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья. Свыше 30 % из них для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров. Общий объем финансирования жилищного строительства в этом году запланирован в 5 миллиардов 166 миллионов рублей.
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В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья. Свыше 30 % из них для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это предусмотрено...
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