В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан

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В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран. В январе вопросы можно задать руководителям госорганов. Сегодня проблемы белорусов будет решать министр информации Игорь Луцкий. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи. Приемы проходят с 10 утра.

















Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.