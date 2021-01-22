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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан
22.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран. В январе вопросы можно задать руководителям госорганов. Сегодня проблемы белорусов будет решать министр информации Игорь Луцкий. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи. Приемы проходят с 10 утра.
Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.
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В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран. В январе...
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