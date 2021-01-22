﻿ Волна телефонных афер не спадает. Почти 170 уголовных дел за неделю возбуждено в Минске. 21.by
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Волна телефонных афер не спадает. Почти 170 уголовных дел за неделю возбуждено в Минске

22.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти 170 уголовных дел  о телефонном мошенничестве за одну неделю возбуждено только в Минске. Неизвестные  под различными предлогами  выманивают у потерпевших  данные банковских карт и получают доступ к карт-счетам. Деньги бесследно исчезают. Следственный комитет  констатирует, что волна аналогичных преступлений  не сходит. Чаще всего мошенники представляются  работниками банка или создают  фишинговые страницы различных сервисов или торговых площадок. 

Людей запугивают или заинтересовывают


В первом случае  людей запугивают: якобы на их счет  направлена хакерская атака, и необходимо  защитить сбережения. Или заинтересовывают тем, что будет осуществлен перевод денег на карту. В любом случае, предупреждают и банковские специалисты, и правоохранители,  нельзя сообщать посторонним людям  коды и пароли карты. Вычислить, а тем более  привлечь к ответственности и восстановить ущерб  крайне сложно. Чаще всего аферисты звонят из-за рубежа и всеми возможными способами  стараются сохранить анонимность. Последний тренд преступников  покупка - через даркнет  белорусских телефонных номеров, которые становятся  инструментом обмана доверчивых людей.

 
Теги: Минск
 
 
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Почти 170 уголовных дел  о телефонном мошенничестве за одну неделю возбуждено только в Минске. Неизвестные  под различными предлогами  выманивают у потерпевших ...
 
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