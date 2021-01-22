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Волна телефонных афер не спадает. Почти 170 уголовных дел за неделю возбуждено в Минске
22.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПочти 170 уголовных дел о телефонном мошенничестве за одну неделю возбуждено только в Минске. Неизвестные под различными предлогами выманивают у потерпевших данные банковских карт и получают доступ к карт-счетам.
Людей запугивают или заинтересовывают
В первом случае людей запугивают: якобы на их счет направлена хакерская атака, и необходимо защитить сбережения. Или заинтересовывают тем, что будет осуществлен перевод денег на карту. В любом случае, предупреждают и банковские специалисты, и правоохранители, нельзя сообщать посторонним людям коды и пароли карты. Вычислить, а тем более привлечь к ответственности и восстановить ущерб крайне сложно. Чаще всего аферисты звонят из-за рубежа и всеми возможными способами стараются сохранить анонимность. Последний тренд преступников покупка - через даркнет белорусских телефонных номеров, которые становятся инструментом обмана доверчивых людей.
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Почти 170 уголовных дел о телефонном мошенничестве за одну неделю возбуждено только в Минске. Неизвестные под различными предлогами выманивают у потерпевших ...
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