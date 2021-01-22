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ГУВД предупреждает об ответственности за участие в митингах

22.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии выходных дней милиция напоминает: за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность. В различных интернет-источниках и телеграм-каналах в середине недели размещаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Авторы анонимных сообщений призывают людей собираться на улицах города, выстраиваться в цепочки, блокировать движение транспорта. По всем несанкционированным сборам в милиции регистрируются материалы проверки, продолжается работа по установлению нарушителей, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций. 

Наталья Ганусевич,  официальный представитель ГУВД Минского горисполкома:  "Обращаем внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий. Столичная милиция  призывает соотечественников не поддаваться на провокации и сохранять благоразумие. В случае если вы стали свидетелями правонарушений, незамедлительно сообщайте об этом в милицию".

 
 
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В преддверии выходных дней милиция напоминает: за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность. В различных интернет-источниках и...
 
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