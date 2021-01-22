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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГУВД предупреждает об ответственности за участие в митингах В преддверии выходных дней милиция напоминает: за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность. В различных интернет-источниках и...

В преддверии выходных дней милиция напоминает: за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность. В различных интернет-источниках и телеграм-каналах в середине недели размещаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Авторы анонимных сообщений призывают людей собираться на улицах города, выстраиваться в цепочки, блокировать движение транспорта. По всем несанкционированным сборам в милиции регистрируются материалы проверки, продолжается работа по установлению нарушителей, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.