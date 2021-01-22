Транспортный налог за 2021 год автовладельцам нужно будет уплатить авансом

Источник материала: БT

Транспортный налог, который пришел на смену дорожному сбору, за 2021 год автовладельцам нужно будет уплатить авансом не позднее 15 декабря. А соответствующее извещение налоговые органы направят белорусам не позднее 1 ноября 2021. Сумма авансового платежа по автомобилям составит 29 рублей, а для мотоциклов, прицепов, а также прицепов-дач - 20 рублей. В 2022 году авансовый платеж зачтут при уплате налога за 2021-й, его размер будет зависеть от веса и возраста машины.