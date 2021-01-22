Официально опубликованы новые КоАП и ПИКоАП: что изменилось

С 1 марта в Беларуси начнут действовать новые Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП). Сегодня, 22 января, они опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Как и говорилось ранее, все нарушения делятся на 3 категории:

Административные проступки (наказание за них для физлица в размере до 10 БВ, для ИП — до 25 БВ, для юрлица — до 50 БВ);

Значительные административные правонарушения (наказание в виде конфискации, депортации, штрафа, определенного в процентном либо кратном отношении, либо штрафа для физлица более 10 БВ, для ИП — более 25 БВ, для юрлица — более 50 БВ);

Грубые административные правонарушения (наказание в виде общественных работ, административного ареста, лишения права заниматься определенной деятельностью, а также повторное совершение которых влечет уголовную ответственность).

В отношении несовершеннолетних новый КоАП вводит профилактические меры воздействия, которые включают устное замечание, предупреждение или меры воспитательного воздействия. Они будут применяться для освобождения от административной ответственности.

Общественные работы, административный арест, конфискация, взыскания стоимости, запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений будут назначаться только судом. Исключение – статья об уклонении родителей от обязательного трудоустройства, в данном случае наказания могут налагаться органами внутренних дел.

Согласно новым Кодексам, минимальный штраф для физлиц – 0,1 базовой величины, для ИП — 2 базовые, для юрлиц — 5 базовых.

Однако за нарушения порядка налогообложения ИП и юрлицам наказание стало более лояльным: могут даваться штрафы в размере 0,1 БВ. Напомним, вчера Александр Лукашенко приказал «внести в наше законодательство американские законы»: за неуплату налогов – сроки до 15 и более лет.

При посягательстве на права и свободу человека, правонарушениях в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, в области связи и информации, против безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также против порядка налогообложения и порядка управления физлицам могут дать штраф в размере до 200 базовых величин.

Максимальный размер штрафа для ИП – 200-500 БВ, для юрлиц – 1000 БВ.

Наказание в виде общественных работ может назначаться только с согласия гражданина и размер работ может быть от 8 до 60 часов, не более 4 часов в день.

Продолжительность административного ареста может быть до 15 суток, при повторном нарушении – до 30 суток.

При одновременном рассмотрении судом дел по нескольким нарушениям, физлицами может быть назначен штраф от 100 до 400 БВ, в случае нарушения ППД – до 200 БВ, продолжительность общественных работ может составить 120 часов, административный арест – до 30 суток.

Новый Кодекс предусматривает ужесточение ответственности за проведение несанкционированных массовых мероприятий. Теперь статья 23.34 стала статьей 24.23 и по ней для участников мероприятия могут давать штраф до 100 БВ, для организаторов - до 150 БВ или арест, а для юрлица - до 200 БВ.