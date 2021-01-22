В семь микрорайонов Орши вернулось тепло. Аварию на магистрали ликвидировали полсуток

Источник материала: Tut.by

Аварию на тепломагистрали в Орше, из-за которой с вечера 21 января не отапливались семь жилых микрорайонов города, ликвидировали к пяти часам утра 22 января, сообщает «Витебскэнерго».



Фото: «Витебскэнерго»

— Работники ТЭЦ завершили аварийный ремонт участка тепломагистрали в Орше, которые продолжались всю ночь. В 5 часов утра 22 января теплоснабжение горожан восстановлено, — отмечают в «Витебскэнерго».

Напомним, ремонт тепломагистрали в районе улицы Советской начали с пяти часов вечера 21 января. Временно отключили теплоснабжение жителям микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично — Жилпоселка льнокомбината.