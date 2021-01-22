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В семь микрорайонов Орши вернулось тепло. Аварию на магистрали ликвидировали полсуток
22.01.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аварию на тепломагистрали в Орше, из-за которой с вечера 21 января
— Работники ТЭЦ завершили аварийный ремонт участка тепломагистрали в Орше, которые продолжались всю ночь. В 5 часов утра 22 января теплоснабжение горожан восстановлено, — отмечают в «Витебскэнерго».
Напомним, ремонт тепломагистрали в районе улицы Советской начали с пяти часов вечера 21 января. Временно отключили теплоснабжение жителям микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично — Жилпоселка льнокомбината.
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Аварию на тепломагистрали в Орше, из-за которой с вечера 21 января не отапливались семь жилых микрорайонов города, ликвидировали к пяти часам утра 22 января.
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