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В семь микрорайонов Орши вернулось тепло. Аварию на магистрали ликвидировали полсуток

22.01.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аварию на тепломагистрали в Орше, из-за которой с вечера 21 января не отапливались семь жилых микрорайонов города, ликвидировали к пяти часам утра 22 января, сообщает «Витебскэнерго».


Фото: «Витебскэнерго»

— Работники ТЭЦ завершили аварийный ремонт участка тепломагистрали в Орше, которые продолжались всю ночь. В 5 часов утра 22 января теплоснабжение горожан восстановлено, — отмечают в «Витебскэнерго».

Напомним, ремонт тепломагистрали в районе улицы Советской начали с пяти часов вечера 21 января. Временно отключили теплоснабжение жителям микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично — Жилпоселка льнокомбината.

 
 
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Аварию на тепломагистрали в Орше, из-за которой с вечера 21 января не отапливались семь жилых микрорайонов города, ликвидировали к пяти часам утра 22 января.
 
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