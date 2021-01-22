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«Изготовили муляж взрывного устройства». СК завершил расследование дела о приготовлении к разбою

22.01.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о приготовлении к разбою, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: sk.gov.by

По данным следствия, 49-летний мужчина с инвалидностью длительное время получал гуманитарную помощь иностранной благотворительной организации в кассе в здании одного из столичных предприятий. Он знал примерное количество лиц, которым оказывается такая помощь, размеры выплат, время и порядок выдачи денежных средств.

Весной 2020 года минчанин разработал план, как завладеть денежными средствами кассы. Он нашел соучастника — своего знакомого, 43-летнего мужчину.

Мужчины из электронных часов, мыла, фольги и резинки сделали муляж взрывного устройства. По их плану, 49-летний мужчина должен был получить в очередной раз помощь, убедиться в наличии денег в кассе и подать знак своему знакомому. Тот в свою очередь должен был зайти в здание, продемонстрировать муляж и потребовать деньги, угрожая активировать взрывное устройство.

Утром 10 августа 2020 года мужчины встретились на остановке в Минске, где 49-летний мужчина выбросил муляж, опасаясь, что на нем найдут следы его рук. После этого его знакомый купил пакет и коробки спичек для изготовления нового муляжа.

«Получив в этот же день очередную гуманитарную помощь, мужчина убедился в наличии в кассе денежных средств и, выйдя из здания, жестами уведомил об этом сообщника. После этого он был задержан сотрудниками милиции», — сообщили в ведомстве.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 13, ч. 2 ст. 207 (Приготовление к разбою, совершенное группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси, он заключен под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о приготовлении к разбою.
 
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