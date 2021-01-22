Тепло и еще теплее. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

После экстремальных для наших широт морозов вдруг наступила «весна». А в ближайшие дни станет еще теплее, обещает pogoda.by.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу в Гомеле — +3°C и облачно с прояснениями.

В воскресенье — уже +6°C, но к вечеру поднимется ветер и принесет дожди.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .