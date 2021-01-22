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Тепло и еще теплее. Погода в Гомеле в выходные
22.01.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После экстремальных для наших широт морозов вдруг наступила «весна». А в ближайшие дни станет еще теплее,
В субботу в Гомеле — +3°C и облачно с прояснениями.
В воскресенье — уже +6°C, но к вечеру поднимется ветер и принесет дожди.
Хороших выходных, друзья!
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После экстремальных для наших широт морозов вдруг наступила весна.
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