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ЧП на теплосетях в Минске: отопление обещают включить к 16 часам 22 января

22.01.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Московском районе Минска — крупная авария на теплосетях: жители остались без горячей воды и тепла, занятия в школах отменили. Представители Минских тепловых сетей рассказали, что происходит и когда проблема будет решена.


Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Причиной ЧП, в результате которой жители трех микрорайонов остались без отопления и горячей воды, стала трещина в компенсирующем устройстве, сообщил Александр Драгун, главный инженер Минских теплосетей.

Вернуть тепло в дома планируют к 16.00 22 января.

Будет дополнено.

Напомним, в четверг вечером жители минских микрорайонов Юго-Запад, Малиновка и Михалово стали сообщать, что у них пропало отопление и горячая вода. Причина — авария на теплосетях, которая затронула как жилой фонд, так и учреждения образования, рассказали городские власти. Телеграм-канал «Белэнерго» уточнил, что ЧП в Московском районе возникло из-за повреждения тепломагистрали на пересечении улиц Есенина и Рафиева.

Параллельно с этим читатели сообщали TUT.BY об прорыве труб в некоторых частях Минска. О ЧП, например, написал житель дома № 7 по улице Шоссейной. Вчера также случился потом в одном из домов по улице Белинского. По словам читателя, вода лилась, начиная с 7 этажа.

 
Теги: Минск
 
 
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В Московском районе Минска - крупная авария на теплосетях: жители остались без горячей воды и тепла, занятия в школах отменили. Представители Минских тепловых...
 
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