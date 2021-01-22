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ЧП на теплосетях в Минске: отопление обещают включить к 16 часам 22 января
22.01.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Московском районе Минска — крупная
Причиной ЧП, в результате которой жители трех микрорайонов остались без отопления и горячей воды, стала трещина в компенсирующем устройстве, сообщил Александр Драгун, главный инженер Минских теплосетей.
Вернуть тепло в дома планируют к 16.00 22 января.
Будет дополнено.
Напомним, в четверг вечером жители минских микрорайонов Юго-Запад, Малиновка и Михалово
Параллельно с этим читатели сообщали TUT.BY об прорыве труб в некоторых частях Минска. О ЧП, например, написал житель дома № 7 по улице Шоссейной. Вчера также случился потом в одном из домов по улице Белинского. По словам читателя, вода лилась, начиная с 7 этажа.
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В Московском районе Минска - крупная авария на теплосетях: жители остались без горячей воды и тепла, занятия в школах отменили. Представители Минских тепловых...
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