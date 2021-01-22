ЧП на теплосетях в Минске: отопление обещают включить к 16 часам 22 января

Источник материала: Tut.by

В Московском районе Минска — крупная авария на теплосетях : жители остались без горячей воды и тепла, занятия в школах отменили. Представители Минских тепловых сетей рассказали, что происходит и когда проблема будет решена.



Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Причиной ЧП, в результате которой жители трех микрорайонов остались без отопления и горячей воды, стала трещина в компенсирующем устройстве, сообщил Александр Драгун, главный инженер Минских теплосетей.

Вернуть тепло в дома планируют к 16.00 22 января.

Будет дополнено.

Напомним, в четверг вечером жители минских микрорайонов Юго-Запад, Малиновка и Михалово стали сообщать , что у них пропало отопление и горячая вода. Причина — авария на теплосетях, которая затронула как жилой фонд, так и учреждения образования, рассказали городские власти. Телеграм-канал «Белэнерго» уточнил , что ЧП в Московском районе возникло из-за повреждения тепломагистрали на пересечении улиц Есенина и Рафиева.

Параллельно с этим читатели сообщали TUT.BY об прорыве труб в некоторых частях Минска. О ЧП, например, написал житель дома № 7 по улице Шоссейной. Вчера также случился потом в одном из домов по улице Белинского. По словам читателя, вода лилась, начиная с 7 этажа.