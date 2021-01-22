Перед вылетом в Вильнюс задержана речицкая активистка Татьяна Ласица

Источник материала: Tut.by

Задержана речицкая активистка кампании «Говори правду» Татьяна Ласица, сообщает «Гомельская вясна».



Фото сообщества во Вконтакте «Говори правду — движение за мирные перемены»

Связь с Татьяной пропала днем 21 января.

Известно, что в 15.00 она должна была вылететь в Вильнюс. Но в минском аэропорту сообщили, что своим билетом она не воспользовалась.

Позже стало известно — Татьяна в гомельском ИВС, проходит подозреваемой по ст. 342 ч. 2 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Правозащитники сообщают , что задержали женщину в аэропорту.

6 января в квартире Татьяны проходил обыск. Тогда же проходили обыски дома у правозащитника Леонида Судаленко и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника. Самого Судаленко позже задержали . Сейчас он находится под стражей в статусе подозреваемого по ст. 342 (Финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок).