ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Перед вылетом в Вильнюс задержана речицкая активистка Татьяна Ласица

22.01.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задержана речицкая активистка кампании «Говори правду» Татьяна Ласица, сообщает «Гомельская вясна».


Фото сообщества во Вконтакте «Говори правду — движение за мирные перемены»

Связь с Татьяной пропала днем 21 января.

Известно, что в 15.00 она должна была вылететь в Вильнюс. Но в минском аэропорту сообщили, что своим билетом она не воспользовалась.

Позже стало известно — Татьяна в гомельском ИВС, проходит подозреваемой по ст. 342 ч. 2 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Правозащитники сообщают, что задержали женщину в аэропорту.

6 января в квартире Татьяны проходил обыск. Тогда же проходили обыски дома у правозащитника Леонида Судаленко и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника. Самого Судаленко позже задержали. Сейчас он находится под стражей в статусе подозреваемого по ст. 342 (Финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Связь с Татьяной пропала днем 21 января. Позже она нашлась в ИВС.
 
Новости дня
Новости общества
 
Туманы, немного дождя и снега. В выходные будет теплее обычного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by