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Перед вылетом в Вильнюс задержана речицкая активистка Татьяна Ласица
22.01.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержана речицкая активистка кампании «Говори правду» Татьяна Ласица,
Связь с Татьяной пропала днем 21 января.
Известно, что в 15.00 она должна была вылететь в Вильнюс. Но в минском аэропорту сообщили, что своим билетом она не воспользовалась.
Позже стало известно — Татьяна в гомельском ИВС, проходит подозреваемой по ст. 342 ч. 2 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Правозащитники
6 января в квартире Татьяны проходил обыск. Тогда же проходили обыски дома у правозащитника Леонида Судаленко и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника. Самого Судаленко позже
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Связь с Татьяной пропала днем 21 января. Позже она нашлась в ИВС.
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