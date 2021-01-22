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Туманы, немного дождя и снега. В выходные будет теплее обычного

22.01.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обширный и глубокий циклон «Горан» с центром у юго-западного побережья Норвегии в минувшие сутки повлиял и на погоду в Беларуси. Направление воздушных потоков изменилось, и в Беларусь начала поступать теплая и влажная воздушная масса с Средиземноморья. Температурный фон значительно повысился, и средняя суточная температура воздуха по стране оказалась на 1−5°С выше климатической нормы, лишь по северо-востоку Беларуси — на 1−2°С ниже нее. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: pixabay.com

В предстоящие выходные сохранится теплая для конца января погода. При ночных подмораживаниях ожидается осложнение обстановки на дорогах из-за гололедицы. Также погодные условия будут способствовать образованию туманов.

23 января, в субботу, в отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Местами ожидаются туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная днем +1…+7°С.

24 января, в воскресенье, на территорию нашей страны сместится фронтальный раздел с Карпат и принесет ночью местами по юго-западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4°С, максимальная днем 0…+6°С.

В начале следующей недели сохранится теплая погода. Очередные фронтальные разделы с юго-запада Европы принесут в нашу страну осадки в виде мокрого снега и дождя.

25 января, в понедельник, ночью местами, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4°С, максимальная днем 0…+6°С.

 
 
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В предстоящие выходные сохранится теплая для конца января погода. При ночных подмораживаниях ожидается осложнение обстановки на дорогах из-за гололедицы. Также...
 
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