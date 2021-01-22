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«Два с половиной года мы боремся за жизнь». История Надежды, чья дочь больна раком
22.01.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более двух с половиной лет назад в семью Надежды и Насти пришла беда — у девочки обнаружили высокозлокачественную опухоль в брюшной полости. Химиотерапии и операции в Беларуси не помогали. В один день матери предложили перевести ребенка в хоспис, чтобы девочка провела там свои последние дни. Такой расклад семью не устроил, и они продолжили бороться за жизнь. Насте помогло лечение в Китае, и казалось, что она вот-вот выйдет в ремиссию. Надежда по советам множества других родителей нашла клинику в Испании, чтобы закрепить результат китайских врачей, вот только лечение не помогло и у Насти отказали ноги. Сейчас девочка принимает дорогостоящие препараты и ожидает решения китайской клиники, чтобы продолжить терапию. Мы продолжаем проект «
Вы можете помочь Насте:
Телефон мамы для связи:
+37529−505−36−26 (Надежда)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА открыты в центре банковских услуг номер 500 ОАО «АСБ Беларусбанк» —
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1,
УНП 100 325 912, БИК АКВBВY2X на имя Нагорной Надежды Николаевны (мама Насти):
В белорусских рублях:
BY97 AKBB 3134 0000 0012 8007 0000
В евро:
BY37 AKBB 3134 2000 0006 7007 0000
В долларах США:
BY50 AKBB 3134 1000 0007 6007 0000
В российских рублях:
BY32 AKBB 3134 3000 0005 1007 0000
Транзитный счёт для всех благотворительных счетов единый:
BY28AKBB38193821000170000000
Цель открытия благотворительных счетов: на лечение ребенка Нагорной Анастасии Алексеевны.
Перевод western union на имя NADZEYA NAHORNAYA (Belarus, Bobruisk)
5351 0412 9644 8986 до 02/23
Карта МТБанка ДОЛЛАР США:
Пополнить баланс номера МТС
+375−33−911−23−75
Услуга МТС «поделись балансом»
*363*375339112375*сумма#вызов
Если вы находитесь в другой стране положить деньги на номер телефона МТС +37533−911−23−75 можно через сервер https://ding.com
Карта сбербанка России:
5336 6900 4400 4135
Карта Белагропромбанка:
5323 0800 9187 2128 до 12/22
Карта ОАО Беларусбанк:
6711 7700 1228 1197 до 09/22
Карта МТБанка ЕВРО:
5351 0412 2743 4402 до 03/23
Все карты оформлены на маму Нагорную Надежду Николаевну.
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