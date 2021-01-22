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«Два с половиной года мы боремся за жизнь». История Надежды, чья дочь больна раком

22.01.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более двух с половиной лет назад в семью Надежды и Насти пришла беда — у девочки обнаружили высокозлокачественную опухоль в брюшной полости. Химиотерапии и операции в Беларуси не помогали. В один день матери предложили перевести ребенка в хоспис, чтобы девочка провела там свои последние дни. Такой расклад семью не устроил, и они продолжили бороться за жизнь. Насте помогло лечение в Китае, и казалось, что она вот-вот выйдет в ремиссию. Надежда по советам множества других родителей нашла клинику в Испании, чтобы закрепить результат китайских врачей, вот только лечение не помогло и у Насти отказали ноги. Сейчас девочка принимает дорогостоящие препараты и ожидает решения китайской клиники, чтобы продолжить терапию. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Насте:

Телефон мамы для связи:

+37529−505−36−26 (Надежда)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА открыты в центре банковских услуг номер 500 ОАО «АСБ Беларусбанк» —

г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1,

УНП 100 325 912, БИК АКВBВY2X на имя Нагорной Надежды Николаевны (мама Насти):

В белорусских рублях:

BY97 AKBB 3134 0000 0012 8007 0000

В евро:

BY37 AKBB 3134 2000 0006 7007 0000

В долларах США:

BY50 AKBB 3134 1000 0007 6007 0000

В российских рублях:

BY32 AKBB 3134 3000 0005 1007 0000

Транзитный счёт для всех благотворительных счетов единый:

BY28AKBB38193821000170000000

Цель открытия благотворительных счетов: на лечение ребенка Нагорной Анастасии Алексеевны.

Перевод western union на имя NADZEYA NAHORNAYA (Belarus, Bobruisk)

5351 0412 9644 8986 до 02/23

Карта МТБанка ДОЛЛАР США:

Пополнить баланс номера МТС

+375−33−911−23−75

Услуга МТС «поделись балансом»

*363*375339112375*сумма#вызов

Если вы находитесь в другой стране положить деньги на номер телефона МТС +37533−911−23−75 можно через сервер https://ding.com

Карта сбербанка России:

5336 6900 4400 4135

Карта Белагропромбанка:

5323 0800 9187 2128 до 12/22

Карта ОАО Беларусбанк:

6711 7700 1228 1197 до 09/22

Карта МТБанка ЕВРО:

5351 0412 2743 4402 до 03/23

Все карты оформлены на маму Нагорную Надежду Николаевну.

 
Теги: Минск
 
 
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