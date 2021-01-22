«Два с половиной года мы боремся за жизнь». История Надежды, чья дочь больна раком

Источник материала: Tut.by

Более двух с половиной лет назад в семью Надежды и Насти пришла беда — у девочки обнаружили высокозлокачественную опухоль в брюшной полости. Химиотерапии и операции в Беларуси не помогали. В один день матери предложили перевести ребенка в хоспис, чтобы девочка провела там свои последние дни. Такой расклад семью не устроил, и они продолжили бороться за жизнь. Насте помогло лечение в Китае, и казалось, что она вот-вот выйдет в ремиссию. Надежда по советам множества других родителей нашла клинику в Испании, чтобы закрепить результат китайских врачей, вот только лечение не помогло и у Насти отказали ноги. Сейчас девочка принимает дорогостоящие препараты и ожидает решения китайской клиники, чтобы продолжить терапию. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Насте: Телефон мамы для связи: +37529−505−36−26 (Надежда) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА открыты в центре банковских услуг номер 500 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1, УНП 100 325 912, БИК АКВBВY2X на имя Нагорной Надежды Николаевны (мама Насти): В белорусских рублях: BY97 AKBB 3134 0000 0012 8007 0000 В евро: BY37 AKBB 3134 2000 0006 7007 0000 В долларах США: BY50 AKBB 3134 1000 0007 6007 0000 В российских рублях: BY32 AKBB 3134 3000 0005 1007 0000 Транзитный счёт для всех благотворительных счетов единый: BY28AKBB38193821000170000000 Цель открытия благотворительных счетов: на лечение ребенка Нагорной Анастасии Алексеевны. Перевод western union на имя NADZEYA NAHORNAYA (Belarus, Bobruisk) 5351 0412 9644 8986 до 02/23 Карта МТБанка ДОЛЛАР США: Пополнить баланс номера МТС +375−33−911−23−75 Услуга МТС «поделись балансом» *363*375339112375*сумма#вызов Если вы находитесь в другой стране положить деньги на номер телефона МТС +37533−911−23−75 можно через сервер https://ding.com Карта сбербанка России: 5336 6900 4400 4135 Карта Белагропромбанка: 5323 0800 9187 2128 до 12/22 Карта ОАО Беларусбанк: 6711 7700 1228 1197 до 09/22 Карта МТБанка ЕВРО: 5351 0412 2743 4402 до 03/23 Все карты оформлены на маму Нагорную Надежду Николаевну.