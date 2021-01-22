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Акции протеста и губернатор у Лукашенко. Что происходит в Беларуси 22 января
22.01.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
День начался с акций солидарности. Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко принимает с докладом губернатора Могилевской области. В нашем традиционном ежедневном онлайне мы рассказываем о главных событиях в стране.
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День начался с акций солидарности. А еще сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко принимает с докладом губернатора Могилевской области. В нашем...
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