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Лукашенко о Могилевской области: в хвосте плестись не должна
22.01.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Внутренний региональный продукт на уровне 101% по отношению к 2019 году является неплохим показателем, заявил глава государства во Дворце Независимости, принимая с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца.
По словам Александра Лукашенко, перед главой Могилевской области стоит задача "вывести область на определенный уровень. Как я тогда сказал, в хвосте плестись Могилевская область не должна".
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Показатели оставляют желать лучшего
При этом он обратил внимание, что итоги проделанной в регионе работы нельзя назвать впечатляющими, но при этом они оказались на достаточно высоком уровне.
"Вы по своему ВРП сработали примерно на 101%. Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучше", - цитирует главу государства
По его мнению, неправильно видеть только хорошее и не замечать моменты, которые вызывают напряжение. Потому что это приведет к остановке развития.
"Будем считать, что прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием, эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт", - уверен Александр Лукашенко.
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Восточный регион республики за прошедший год продемонстрировал рост ВРП в размере 1%, но остальные показатели развития оставляют желать лучшего.
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