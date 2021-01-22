Лукашенко о Могилевской области: в хвосте плестись не должна

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Внутренний региональный продукт на уровне 101% по отношению к 2019 году является неплохим показателем, заявил глава государства во Дворце Независимости, принимая с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца.

По словам Александра Лукашенко, перед главой Могилевской области стоит задача "вывести область на определенный уровень. Как я тогда сказал, в хвосте плестись Могилевская область не должна".

Показатели оставляют желать лучшего

При этом он обратил внимание, что итоги проделанной в регионе работы нельзя назвать впечатляющими, но при этом они оказались на достаточно высоком уровне.

"Вы по своему ВРП сработали примерно на 101%. Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучше", - цитирует главу государства БелТА .

По его мнению, неправильно видеть только хорошее и не замечать моменты, которые вызывают напряжение. Потому что это приведет к остановке развития.

"Будем считать, что прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием, эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт", - уверен Александр Лукашенко.

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