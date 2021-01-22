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Опубликованы новые КоАП и ПИКоАП

22.01.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. В Беларуси ужесточается наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, вводятся штрафы за незаконное использование флагов, такие изменения предусмотрены в новых кодексах об административных правонарушениях и процессуально-исполнительном кодексе, которые официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

© Sputnik
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Кодексы вступят в силу 1 марта 2021 года. Среди заметных новшеств – либерализация административной ответственности, также упрощен порядок привлечения к ответственности юридических и физических лиц.

"Физическое лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина", - говорится в сообщении.

За совершение административных правонарушений к физическим лицам могут применяться следующие наказания:

  • штраф;
  • общественные работы;
  • административный арест;
  • лишение права заниматься определенной деятельностью;
  • депортация;
  • конфискация;
  • взыскание стоимости;
  • запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений.

Отдельно в КоАП выделена профилактика правонарушений среди детей и подростков. В отношении с несовершеннолетним предусмотрен более лояльный подход. Вводятся такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Также теперь административные правонарушения делятся на категории: административные проступки, значительные и грубые административные правонарушения.

Увеличены штрафы

В новой редакции КоАП для физлиц установлен минимальный размер штрафа для физлиц - 0,1 базовой величины, для индивидуальных предпринимателей — 2, для юридических лиц он составит 5. Базовая величина в республике составляет 29 белорусских рублей. 

За использование запрещенной символики, в частности, флаг на балконе, теперь по новому кодексу можно будет получить штраф до 580 рублей для физического лица и до 1740 рублей – для юридического. 

Усиливается ответственность за нарушения, связанные с проведением массовых мероприятий, неповиновение требованиям должностных лиц, публичные оскорбления и незаконное распространение персональных данных.

За митинг, пикетирование или публичные призывы к данным действиям штраф может составить до 100 базовых величин, возможно наказание в виде общественных работ или же административный арест (ранее - предупреждение или штраф до 30 базовых величин или административный арест).

За неповиновение должностному лицу при исполнении им должностных обязанностей наказание может составить от двух до 100 базовых величин (ранее - от двух до 50).

Стали больше взыскания за блокировку транспортных средств или создание препятствий, появилась статья за использование звуковых сигналов в месте массовых мероприятий.

Как шла работа над КоАП

Президент Беларуси Александр Лукашенко в июне прошлого года заявил, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, из КоАП были исключены 110 действовавших ранее норм, а 230 санкций – скорректированы.

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Теги: Минск
 
 
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