|
Опубликованы новые КоАП и ПИКоАП
22.01.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. В Беларуси ужесточается наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, вводятся штрафы за незаконное использование флагов, такие изменения предусмотрены в новых кодексах об административных правонарушениях и процессуально-исполнительном кодексе, которые официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.
Кодексы вступят в силу 1 марта 2021 года. Среди заметных новшеств – либерализация административной ответственности, также упрощен порядок привлечения к ответственности юридических и физических лиц.
"Физическое лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина", - говорится в сообщении.
За совершение административных правонарушений к физическим лицам могут применяться следующие наказания:
Отдельно в КоАП выделена профилактика правонарушений среди детей и подростков. В отношении с несовершеннолетним предусмотрен более лояльный подход. Вводятся такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних.
© Sputnik / Виктор Толочко
Также теперь административные правонарушения делятся на категории: административные проступки, значительные и грубые административные правонарушения.
Увеличены штрафы
В новой редакции КоАП для физлиц установлен минимальный размер штрафа для физлиц - 0,1 базовой величины, для индивидуальных предпринимателей — 2, для юридических лиц он составит 5. Базовая величина в республике составляет 29 белорусских рублей.
За
Усиливается ответственность за нарушения, связанные с проведением массовых мероприятий, неповиновение требованиям должностных лиц, публичные оскорбления и незаконное распространение персональных данных.
За митинг, пикетирование или публичные призывы к данным действиям штраф может составить до 100 базовых величин, возможно наказание в виде общественных работ или же административный арест (ранее - предупреждение или штраф до 30 базовых величин или административный арест).
За неповиновение должностному лицу при исполнении им должностных обязанностей наказание может составить от двух до 100 базовых величин (ранее - от двух до 50).
Стали больше взыскания за блокировку транспортных средств или создание препятствий, появилась статья за использование звуковых сигналов в месте массовых мероприятий.
Как шла работа над КоАП
Президент Беларуси Александр Лукашенко в июне прошлого года заявил, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, из КоАП были исключены 110 действовавших ранее норм, а 230 санкций – скорректированы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые Кодексы вступят в силу уже с марта, в них, кроме всего, введена ответственность за использование запрещенной символики и увеличен штраф за нарушения,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)