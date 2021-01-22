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К владельцу магазина с национальной символикой в Барановичах пришла проверка ДФР

22.01.2021 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К владельцу магазина с национальной символикой «Росквит» в Барановичах, брестскому областному координатору движения «За Свободу» Юрию Казакевичу пришли сотрудники ДФР Комитета госконтроля с проверкой информации о неуплате налогов, пишет БелаПАН.


Юрий Казакевич. Фото: Никита Петровский, Intex-press

«В магазин пришла внеочередная проверка из ДФР в связи с тем, что у них было некое сообщение, будто я уклонялся от уплаты налогов в крупном размере», — сообщил Казакевич.

По его словам, прошло три обыска: в магазине, машине и дома. В квартире изъяты компьютер и телефон.

«Обыск в квартире длился около двух часов. Интересовались бумагами. У меня с 2009 года архив ИП, накладные и декларации. Затем попросили включить стационарный компьютер, отключили его от интернета и сказали: „Будем изымать“. И то же о телефоне», — рассказал активист.

Во всех случаях сотрудники ДФР показали свои удостоверения, демонстрировали санкции прокурора, однако впоследствии не оставили никаких бумаг, посоветовав связываться со следователем, сказал Казакевич.

По словам предпринимателя, он должен до 26 января представить все документы на магазин. При этом «Росквит» может продолжать работу — там ничего не изъято.

Казакевич говорит, что все налоги у него уплачены своевременно и в полном объеме.

 
 
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Он уверяет, что все налоги у него уплачены своевременно и в полном объеме.
 
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