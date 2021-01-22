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Почтальона, которая распространила личные данные милиционеров, осудили на три месяца ареста
22.01.2021 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 января суд Первомайского района Минска вынес приговор по делу в отношении почтальона, которая передала в телеграм-чат данные десятков милиционеров. Пострадавшими по делу признаны 35 человек,
По ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса 56-летнюю Ларису Тонкошкур осудили на три месяца ареста. Такое наказание просил гособвинитель. Дело рассматривала судья Татьяна Линник.
56-летнюю женщину
Согласно обвинению и показаниям потерпевших в суде, своими действиями Тонкошкур нанесла моральный ущерб лицам, чьи личные данные были размещены в телеграм-канале, а именно «негативными эмоциями от размещения и обсуждения этой информации в социальных сетях». Также у некоторых из них в почтовых ящиках появились листовки со статьей 128 Уголовного кодекса (Преступления против безопасности человечества), что оказало на них давление, а также на их родственников и друзей. Сотрудники испытали от этого негативные эмоции. Кроме того это повлияло на нормальные отношения с соседями и коллегами, у них появилось чувство опасности за свою жизнь и здоровье своих близких, а также за сохранение целостности имущества. Кроме этого, пострадавшим «нанесен подрыв авторитета и деловой репутации как сотрудников милиции».
Потерпевшими по делу признали 35 человек, среди которых — сотрудники Центрального РУВД, преподаватели Академии МВД, заместитель начальника ГАИ и уже уволенные милиционеры. Никто не имел к обвиняемой материальных претензий.
Лариса Тонкошкур признала вину частично: она согласна, что распространяла данные, но не признает, что делала это по идеологической и политической неприязни или из мести. По ее словам, она переписала сведения подписчиков из картотеки, чтобы люди могли с ними поговорить.
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22 января суд Первомайского района Минска вынес приговор по делу в отношении почтальона, которая передала в телеграм-чат данные десятков милиционеров....
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