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Почтальона, которая распространила личные данные милиционеров, осудили на три месяца ареста

22.01.2021 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 января суд Первомайского района Минска вынес приговор по делу в отношении почтальона, которая передала в телеграм-чат данные десятков милиционеров. Пострадавшими по делу признаны 35 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».


Фото: «Вясна»

По ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса 56-летнюю Ларису Тонкошкур осудили на три месяца ареста. Такое наказание просил гособвинитель. Дело рассматривала судья Татьяна Линник.

56-летнюю женщину обвиняли в том, что она 29 сентября передала администратору телеграм-чата «Лебедь 97%» имена и места жительства 35 сотрудников милиции, взяв эти данные из картотеки подписчиков издания МВД «На страже». Следователи Центрального района квалифицировали действия Ларисы Тонкошкур как «незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших из-за мести сотрудникам милиции по мотивам идеологической и политической вражды, связанной с электоральной кампанией в Беларуси», сообщают правозащитники.

Согласно обвинению и показаниям потерпевших в суде, своими действиями Тонкошкур нанесла моральный ущерб лицам, чьи личные данные были размещены в телеграм-канале, а именно «негативными эмоциями от размещения и обсуждения этой информации в социальных сетях». Также у некоторых из них в почтовых ящиках появились листовки со статьей 128 Уголовного кодекса (Преступления против безопасности человечества), что оказало на них давление, а также на их родственников и друзей. Сотрудники испытали от этого негативные эмоции. Кроме того это повлияло на нормальные отношения с соседями и коллегами, у них появилось чувство опасности за свою жизнь и здоровье своих близких, а также за сохранение целостности имущества. Кроме этого, пострадавшим «нанесен подрыв авторитета и деловой репутации как сотрудников милиции».

Потерпевшими по делу признали 35 человек, среди которых — сотрудники Центрального РУВД, преподаватели Академии МВД, заместитель начальника ГАИ и уже уволенные милиционеры. Никто не имел к обвиняемой материальных претензий.

Лариса Тонкошкур признала вину частично: она согласна, что распространяла данные, но не признает, что делала это по идеологической и политической неприязни или из мести. По ее словам, она переписала сведения подписчиков из картотеки, чтобы люди могли с ними поговорить.

 
Теги: Минск
 
 
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22 января суд Первомайского района Минска вынес приговор по делу в отношении почтальона, которая передала в телеграм-чат данные десятков милиционеров....
 
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