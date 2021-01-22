Штрафы за участие в несанкционированной акции скоро вырастут до 100 базовых. Что изменится с новым КоАП?

Источник материала: Tut.by

Официально опубликован новый Кодекс об административных правонарушениях. Власти ужесточают ответственность за организацию и участие в несанкционированных массовых мероприятиях, незаконное использование флагов и оскорбление. Кроме того, появился новый вид административного наказания — общественные работы. Изменения вступают в силу с 1 марта 2021 года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За повторное участие в несанкционированной акции — до 30 суток

Самые существенные изменения, с учетом последних общественно-политических событий, — ужесточение ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (теперь это ст. 24.23 КоАП), существенно увеличиваются и штрафы, и срок административного ареста.

Статья 23.34 в старом Кодексе Статья 24.23 в новом Кодексе Часть 1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления, — влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (сейчас 870 рублей), или административный арест (до 15 суток). Часть 1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, — влекут наложение штрафа до 100 базовых величин (сейчас 2900 рублей), или общественные работы, или административный арест (до 15 суток). Часть 2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные организатором таких мероприятий, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 40 базовых величин или административный арест (до 15 суток), а на юридическое лицо — от 20 до 100 базовых величин. Часть 2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные организатором таких мероприятий, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 150 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (до 15 суток), а на юридическое лицо — от 20 до 200 базовых величин. Часть 3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток). Часть 3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (от 15 до 30 суток) Часть 3−1. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток), а на юридическое лицо — от 20 до 200 базовых величин. Часть 4. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (от 15 до 30 суток), а на юридическое лицо — штраф от 20 до 200 базовых величин. Часть 4. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение, — влекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток). Часть 5. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение, влекут наложение штрафа в размере от 30 до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (до 15 суток). Часть 5 Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, — влекут наложение штрафа в размере от 40 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток), а на юридическое лицо — от 250 до 500 базовых величин. Часть 6 Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, — влекут наложение штрафа в размере от 40 до 200 базовых величин или общественные работы, или административный арест (до 15 суток), а на юридическое лицо — от 250 до 500 базовых величин.

В новом КоАП, как и в действующем, отмечено, что максимальный срок административного ареста за одно правонарушение 15 суток, но за повторное в течение года участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также за участие в митинге за деньги наказание более суровое (ч.3 и ч.4 ст. 24.23 КоАП) — от 15 до 30 суток. При этом 30 суток — максимально возможный срок административного ареста, даже если совершено сразу несколько правонарушений.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также усиливается ответственность еще по одной популярной в последнее время статье — неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (в новом КоАП это ст. 24.3). Ранее максимальный штраф был от 2 до 50 б.в., или административный арест (до 15 суток), в новом КоАП — штраф от 2 до 100 б.в. (сейчас 2900 рублей), или административный арест (до 15 суток), или общественные работы.

За запрещенные флаги и символы — штраф до 20 базовых

Со вступлением в силу изменений смогут наказывать и за «незаконное использование и изготовление флагов и символов» (ст. 24.26). За «использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их распространения» — штраф от 5 до 20 базовых величин (сейчас от 145 до 580 рублей), на индивидуального предпринимателя — от 10 до 40 базовых величин, на юридическое лицо — от 20 до 60 базовых величин.

БЧБ-символика сейчас не запрещена законодательными актами.

Вместе с тем, внесены изменения в Закон «Об официальных геральдических символах», который регулирует государственную регистрацию не только символики госорганов, но и общественных организаций, партий. Геральдический совет действует при президенте. В Законе появилась новая норма — недопустимо использовать символы, направленные по своему содержанию на причинение вреда национальной безопасности.

Ответственность за оскорбление ужесточается

В новом КоАП появилось разделение правонарушения в зависимости от характера и степени общественной вредности: административные проступки, значительные административные правонарушения, грубые административные правонарушения. В зависимости от категории устанавливается не только наказание, но и сроки погашения административной ответственности: проступок — со дня исполнения постановления, значительное правонарушение — через шесть месяцев, грубое правонарушение — через год. Ранее по всем правонарушением был установлен один срок — год, а это влияет на наказание в случае повторного нарушения КоАП.

По общему правилу административная ответственность наступает с 16 лет. Однако по ряду правонарушений есть исключение — с 14 лет, в новом КоАП ряд статей в этой части исключили (например, за разведение костров в общественных местах, за нарушение правил пользования общественным транспортом), но одну добавили — за оскорбление (ст. 10.2).

Ответственность за оскорбление ужесточается — штраф до 30 б.в. (до изменений — до 20 б.в.). Если правонарушение совершено в СМИ, интернете, штраф для физлица — 10−20 б.в., или общественные работы, или административный арест, для юрлица — штраф 30−200 б.в. За оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий установлено наказание в виде штрафа — от 20 до 30 б.в. (ранее 20−50 б.в.), однако если оскорбление размещено в публичном выступлении, интернете, СМИ — штраф от 10 до 200 б.в., или общественные работы, или административный арест, а для юрлица — штраф 30−200 б.в.

Напомним, из Уголовного кодекса исключили статью за оскорбление (ст. 189 УК, изменение вступит в силу в апреле 2021 года), но оставили статью за клевету (ст. 188 УК), в новом КоАП нет статьи о клевете.

Новый вид наказания — общественные работы



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Появился новый вид административного наказания — «общественные работы», это бесплатная работа, которую виновный должен выполнить в свободное от основной работы или учебы время. Чтобы назначить такое наказание, суду нужно получить согласие лица, которое привлекается к административной ответственности. Общественные работы устанавливаются на срок от 8 до 64 часов, при этом в день можно отработать не более 4 часов.

Максимальный размер штрафа для физлица не может превышать 30 б.в., а за правонарушения, посягающие на права и свободы человека и гражданина, правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, в области связи и информации, против безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также против порядка налогообложения, порядка управления — не более 200 б.в.

Штраф для шумных соседей — до 10 базовых

В новом КоАП меняется статья о нарушении правил пользования жилыми помещениями. Теперь шумных соседей, которые мешают другим жителям в период с 23 до 7 часов могут наказывать штрафом на сумму от 2 до 10 б. в (сейчас 290 рублей). За повторное нарушение в течение года штраф выше — 10−30 б.в. Проведение работ по переустройству, перепланировке в выходные и праздничные дни, создающих шум или вибрацию, а также проведение таких работ с 19 до 9 часов в рабочие дни влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин, для ИП или юрлица — 5−25 базовых величин. Ответственность за самовольное переустройство, перепланировку жилых и нежилых помещений остается, и штрафы увеличились.

За незаконный сбор персональных данных — штраф до 50 базовых



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Появилась статья за нарушение законодательства о защите персональных данных. Умышленные незаконные сбор, обработка, хранение или предоставление персональных данных физического лица либо нарушение его прав, связанных с обработкой персональных данных, влекут наложение штрафа в размере до 50 базовых величин (сейчас 1450 рублей). Если правонарушение совершил сотрудник, имеющий доступ к данным по службе, штраф от 4 до 100 б.в. Умышленное незаконное распространение персональных данных физлиц влечет наложение штрафа в размере до 200 базовых величин. А несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных физлиц — штраф от 2 до 10 базовых величин, для ИП — от 10 до 25 базовых величин, для юрлица — 20−50 базовых величин.

Изменения вступают в силу с 1 марта 2021 года. После чего должны быть прекращены дела об административных правонарушениях, которые согласно КоАП, другим законодательным актам, предусматривающим административную ответственность, не являются административными правонарушениями, а также дела об административных правонарушениях, по которым истекли сроки наложения административных взысканий. Не подлежат исполнению постановления о наложении административных взысканий за совершение действий, которые по новому КоАП, уже не являются правонарушением. А также должны быть пересмотрены вынесенные до 1 марта 2021 года неисполненные (полностью или частично) постановления о наложении административных взысканий, если нормы нового КоАП улучшают положение лиц, совершивших административные правонарушения, по сравнению с нормами предыдущего Кодекса.