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Штрафы за участие в несанкционированной акции скоро вырастут до 100 базовых. Что изменится с новым КоАП?
22.01.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Официально
За повторное участие в несанкционированной акции — до 30 суток
Самые существенные изменения, с учетом последних общественно-политических событий, — ужесточение ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (теперь это ст. 24.23 КоАП), существенно увеличиваются и штрафы, и срок административного ареста.
В новом КоАП, как и в действующем, отмечено, что максимальный срок административного ареста за одно правонарушение 15 суток, но за повторное в течение года участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также за участие в митинге за деньги наказание более суровое (ч.3 и ч.4 ст. 24.23 КоАП) — от 15 до 30 суток. При этом 30 суток — максимально возможный срок административного ареста, даже если совершено сразу несколько правонарушений.
Также усиливается ответственность еще по одной популярной в последнее время статье — неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (в новом КоАП это ст. 24.3). Ранее максимальный штраф был от 2 до 50 б.в., или административный арест (до 15 суток), в новом КоАП — штраф от 2 до 100 б.в. (сейчас 2900 рублей), или административный арест (до 15 суток), или общественные работы.
За запрещенные флаги и символы — штраф до 20 базовых
Со вступлением в силу изменений смогут наказывать и за «незаконное использование и изготовление флагов и символов» (ст. 24.26). За «использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их распространения» — штраф от 5 до 20 базовых величин (сейчас от 145 до 580 рублей), на индивидуального предпринимателя — от 10 до 40 базовых величин, на юридическое лицо — от 20 до 60 базовых величин.
БЧБ-символика сейчас не запрещена законодательными актами.
Вместе с тем, внесены изменения в Закон «Об официальных геральдических символах», который регулирует государственную регистрацию не только символики госорганов, но и общественных организаций, партий. Геральдический совет действует при президенте. В Законе появилась новая норма — недопустимо использовать символы, направленные по своему содержанию на причинение вреда национальной безопасности.
Ответственность за оскорбление ужесточается
В новом КоАП появилось разделение правонарушения в зависимости от характера и степени общественной вредности: административные проступки, значительные административные правонарушения, грубые административные правонарушения. В зависимости от категории устанавливается не только наказание, но и сроки погашения административной ответственности: проступок — со дня исполнения постановления, значительное правонарушение — через шесть месяцев, грубое правонарушение — через год. Ранее по всем правонарушением был установлен один срок — год, а это влияет на наказание в случае повторного нарушения КоАП.
По общему правилу административная ответственность наступает с 16 лет. Однако по ряду правонарушений есть исключение — с 14 лет, в новом КоАП ряд статей в этой части исключили (например, за разведение костров в общественных местах, за нарушение правил пользования общественным транспортом), но одну добавили — за оскорбление (ст. 10.2).
Ответственность за оскорбление ужесточается — штраф до 30 б.в. (до изменений — до 20 б.в.). Если правонарушение совершено в СМИ, интернете, штраф для физлица — 10−20 б.в., или общественные работы, или административный арест, для юрлица — штраф 30−200 б.в. За оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий установлено наказание в виде штрафа — от 20 до 30 б.в. (ранее 20−50 б.в.), однако если оскорбление размещено в публичном выступлении, интернете, СМИ — штраф от 10 до 200 б.в., или общественные работы, или административный арест, а для юрлица — штраф 30−200 б.в.
Напомним, из Уголовного кодекса
Новый вид наказания — общественные работы
Появился новый вид административного наказания — «общественные работы», это бесплатная работа, которую виновный должен выполнить в свободное от основной работы или учебы время. Чтобы назначить такое наказание, суду нужно получить согласие лица, которое привлекается к административной ответственности. Общественные работы устанавливаются на срок от 8 до 64 часов, при этом в день можно отработать не более 4 часов.
Максимальный размер штрафа для физлица не может превышать 30 б.в., а за правонарушения, посягающие на права и свободы человека и гражданина, правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, в области связи и информации, против безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также против порядка налогообложения, порядка управления — не более 200 б.в.
Штраф для шумных соседей — до 10 базовых
В новом КоАП меняется статья о нарушении правил пользования жилыми помещениями. Теперь шумных соседей, которые мешают другим жителям в период с 23 до 7 часов могут наказывать штрафом на сумму от 2 до 10 б. в (сейчас 290 рублей). За повторное нарушение в течение года штраф выше — 10−30 б.в. Проведение работ по переустройству, перепланировке в выходные и праздничные дни, создающих шум или вибрацию, а также проведение таких работ с 19 до 9 часов в рабочие дни влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин, для ИП или юрлица — 5−25 базовых величин. Ответственность за самовольное переустройство, перепланировку жилых и нежилых помещений остается, и штрафы увеличились.
За незаконный сбор персональных данных — штраф до 50 базовых
Появилась статья за нарушение законодательства о защите персональных данных. Умышленные незаконные сбор, обработка, хранение или предоставление персональных данных физического лица либо нарушение его прав, связанных с обработкой персональных данных, влекут наложение штрафа в размере до 50 базовых величин (сейчас 1450 рублей). Если правонарушение совершил сотрудник, имеющий доступ к данным по службе, штраф от 4 до 100 б.в. Умышленное незаконное распространение персональных данных физлиц влечет наложение штрафа в размере до 200 базовых величин. А несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных физлиц — штраф от 2 до 10 базовых величин, для ИП — от 10 до 25 базовых величин, для юрлица — 20−50 базовых величин.
Изменения вступают в силу с 1 марта 2021 года. После чего должны быть прекращены дела об административных правонарушениях, которые согласно КоАП, другим законодательным актам, предусматривающим административную ответственность, не являются административными правонарушениями, а также дела об административных правонарушениях, по которым истекли сроки наложения административных взысканий. Не подлежат исполнению постановления о наложении административных взысканий за совершение действий, которые по новому КоАП, уже не являются правонарушением. А также должны быть пересмотрены вынесенные до 1 марта 2021 года неисполненные (полностью или частично) постановления о наложении административных взысканий, если нормы нового КоАП улучшают положение лиц, совершивших административные правонарушения, по сравнению с нормами предыдущего Кодекса.
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Штрафы за участие в несанкционированной акции скоро вырастут до 100 базовых. Что изменится с новым КоАП?
Власти ужесточают ответственность за организацию и участие в несанкционированных массовых мероприятиях, незаконное использование флагов и оскорбление.
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