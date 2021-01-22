Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв - Sputnik. Суд Первомайского района столицы огласил приговор по делу почтальона, которая обнародовала личные данные нескольких десятков милиционеров.

Дело в суде начали рассматривать в конце декабря прошлого года. Обвиняемая - бывшая сотрудница "Белпочты" - в судебном заседании признала вину частично. Пострадавшими по делу признаны 35 человек. Прокурор в ходе прений попросил назначить ей арест на срок три месяца. Сегодня в суде был озвучен приговор.

"По ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса 56-летнюю минчанке назначили три месяца ареста", - сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, обвиняемая собрала личную информацию о сотрудниках милиции, которые являются подписчиками ведомственной милицейской газеты и разместила в соцсетях.

По данным обвинения, действия обвиняемый направлены на подрыв авторитета милиции, принесли моральный вред потерпевшим и угрожали "нормальному общению с соседями". У потерпевших появилось опасение за свою жизнь и своих близких, а также целости находящегося в их владении имущества.

Как ранее сообщалось , бывшую сотрудницу РУП "Белпочта" судили за то, что она, имея умысел на незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну, "из мести сотрудникам милиции и по мотивам политической вражды, связанной с электоральной кампанией, распространила личные данные и данные о месте жительства сотрудников ОВД в Telegram-канале".

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