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Минского почтальона осудили за "слив" личных данных милиционеров
22.01.2021 13:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв - Sputnik. Суд Первомайского района столицы огласил приговор по делу почтальона, которая обнародовала личные данные нескольких десятков милиционеров.
Дело в суде
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
"По ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса 56-летнюю минчанке назначили три месяца ареста", - сообщили в суде.
Как следует из материалов дела, обвиняемая
По данным обвинения, действия обвиняемый направлены на подрыв авторитета милиции, принесли моральный вред потерпевшим и угрожали "нормальному общению с соседями". У потерпевших появилось опасение за свою жизнь и своих близких, а также целости находящегося в их владении имущества.
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Приговор суда первой инстанции в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.
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