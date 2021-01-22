|
В Лиде во время работы в суде задержали журналиста. Стало известно, что он - под «уголовкой»
22.01.2021 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Независимый журналист из Лиды Юрий Дешук — подозреваемый по уголовному делу о злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК), сообщает БАЖ. Он в ИВС, пока на трое суток. Об этом
Мужчину
Представитель милиции области Евгений Дудко тогда подтвердил «Нашай Ніве», что задержали восемь человек, пятерых позже отпустили без составления протокола.
— Трое опрошены в рамках уголовного дела по ст. 339 (Хулиганство). Уголовное дело заведено по факту непристойных действий в суде во время оглашения приговора Витольду Ашурку, — рассказал Дудко.
Напомним, в том же зале суда за два дня до этого было зачитано решение в отношении активиста Витольда Ашурка —
Видео из
На некоторых видео из зала суда видно, что Юрий Дашук был занят исключительно журналистской работой — все время снимал происходившее на телефон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Независимый журналист из Лиды Юрий Дешук стал подозреваемым по уголовному делу о злостном хулиганстве.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)