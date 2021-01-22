В Лиде во время работы в суде задержали журналиста. Стало известно, что он - под «уголовкой»

Источник материала: Tut.by

Независимый журналист из Лиды Юрий Дешук — подозреваемый по уголовному делу о злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК), сообщает БАЖ. Он в ИВС, пока на трое суток. Об этом сообщили его родные.



Фото взято у БАЖ

Мужчину задержали во вторник в Лиде в здании суда — вместе с другими людьми, которые пришли на процесс, в отношении администратора местного телеграм-канала «Лида — доска позора» Ивана Касперовича.

Представитель милиции области Евгений Дудко тогда подтвердил «Нашай Ніве», что задержали восемь человек, пятерых позже отпустили без составления протокола.

— Трое опрошены в рамках уголовного дела по ст. 339 (Хулиганство). Уголовное дело заведено по факту непристойных действий в суде во время оглашения приговора Витольду Ашурку, — рассказал Дудко.

Напомним, в том же зале суда за два дня до этого было зачитано решение в отношении активиста Витольда Ашурка — его приговорили к пяти годам колонии . Присутствовавшие встретили приговор криками «Ганьба».

телеграм-канала «Страна для жизни» Видео из На некоторых видео из зала суда видно, что Юрий Дашук был занят исключительно журналистской работой — все время снимал происходившее на телефон.