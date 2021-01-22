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Среди экспонатов выставки - дипломатическая литература, этнографические карты, статуты и конституции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МИД открылась выставка "Секреты и достижения дипломатии" День дипломатического работника, который был учрежден в честь столетия МИД Беларуси в 2018 году, сегодня отмечают в нашей стране. По этому поводу в здании...

День дипломатического работника, который был учрежден в честь столетия МИД Беларуси в 2018 году, сегодня отмечают в нашей стране. По этому поводу в здании Министерства иностранных дел состоялось открытие выставки "Секреты и достижения дипломатии". С торжественным словом на мероприятии выступил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.Особое место занимают книги, подаренные нашему президенту.работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником, напомнив об ответственном отношении к делу и дисциплине. Коллективу Министерства иностранных дел и загранучреждений президент пожелал крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны и народа.