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В МИД открылась выставка "Секреты и достижения дипломатии"
22.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДень дипломатического работника, который был учрежден в честь столетия МИД Беларуси в 2018 году, сегодня отмечают в нашей стране. По этому поводу в здании Министерства иностранных дел состоялось открытие выставки "Секреты и достижения дипломатии". С торжественным словом на мероприятии выступил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.
Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Особой оценки заслуживает проделанная колоссальная работа по организации возвращения на родину белорусов, попавших в сложную ситуацию за рубежом. Наряду с этим мы также занимались гуманитарной помощью, вакцинами, экстренным вопросом обеспечения медицинской помощью и многим-многим другим".
Среди экспонатов выставки - дипломатическая литература, этнографические карты, статуты и конституцииОсобое место занимают книги, подаренные нашему президенту.
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День дипломатического работника, который был учрежден в честь столетия МИД Беларуси в 2018 году, сегодня отмечают в нашей стране. По этому поводу в здании...
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