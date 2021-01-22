ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В МИД открылась выставка "Секреты и достижения дипломатии"

22.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

День дипломатического работника, который был учрежден в честь столетия МИД Беларуси в 2018 году, сегодня отмечают в нашей стране. По этому поводу в здании Министерства иностранных дел состоялось открытие выставки "Секреты и достижения дипломатии". С торжественным словом на мероприятии выступил глава внешнеполитического ведомства  Владимир Макей. 

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Особой оценки заслуживает проделанная колоссальная работа по организации возвращения на родину белорусов, попавших в сложную ситуацию за рубежом. Наряду с этим мы также занимались гуманитарной помощью, вакцинами, экстренным вопросом обеспечения медицинской помощью и многим-многим другим". 

Среди экспонатов выставки -  дипломатическая литература, этнографические карты, статуты и конституции

Особое место занимают книги, подаренные нашему  президенту. Александр Лукашенко  поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником, напомнив об ответственном отношении к делу и дисциплине. Коллективу Министерства иностранных дел и загранучреждений президент пожелал крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны и народа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День дипломатического работника, который был учрежден в честь столетия МИД Беларуси в 2018 году, сегодня отмечают в нашей стране. По этому поводу в здании...
 
Новости дня
Новости общества
 
Штрафы за участие в несанкционированной акции скоро вырастут до 100 базовых. Что изменится с новым КоАП?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by