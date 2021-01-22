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"Самоподжог в центре Минска на площади Независимости" - видео и фото инцидента распространяют СМИ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи работают на месте самоподжога в Минске Прямо сейчас следователи работают на месте самоподжога в Минске. Как сообщает СК, 35-летний мужчина облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег....

Прямо сейчас следователи работают на месте самоподжога в Минске. Как сообщает СК, 35-летний мужчина облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченного пламенем человека потушили прохожие и милиция. В настоящий момент пострадавший находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50 процентов ожогов. Медики отвезли мужчину в Республиканский ожоговый центр. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Главное - определить, что толкнуло человека на этот шаг. Ведь иначе на наших глазах разыгрывается безумный спектакль, который можно назвать "Методичка Шарпа в действии".Для того чтобы завести толпу перед завтрашним днем, агитаторы идут на все, даже подстрекая людей на смерть. Следствие все установит и разберется, но все это похоже на безжалостный план по раскачке ситуации в стране. С подобных случаев начинались революции во многих странах. Материалов полно в Интернете. И появилась информация по человеку, который решился на этот показательный акт. Биография слишком характерна для подобных случаев. Темных пятен в его жизни более чем достаточно: числится в троллейбусном парке, но на работе появляется через раз. Хулиганство, хищение, распитие - это все по мелочи. А вот к уголовной ответственности привлекался за незаконный оборот наркотических средств.