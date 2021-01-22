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В теплицах собирают урожай огурцов

22.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Январь - время снимать урожай огурцов. В теплицах "Рудаково" на площади 18 гектаров под искусственным солнцем выращивают полезную продукцию. Климат в теплицах тропический:  плюс 25 и высокая влажность. Огуречные кущи плодоносят уже неделю. За смену один овощевод снимает до 800 килограммов овощей. Свежие огурцы поставляют в торговую сеть Витебска. В этом сезоне местные овощеводы отдали предпочтение огурцам сорта "могура". В борьбе за рекордные урожаи аграрии ежегодно тестируют новые гибриды. Сейчас в работе три гибрида огурцов и пять гибридов томатов.

Опылять томаты помогают шмели 

На томатных плантациях идет высадка рассады. Когда растения начнут цвести, в теплицу запустят шмелей. Крылатые помощники опыляют томаты. На гектар необходимо не менее 60 насекомых. Подсчитано: урожайность благодаря такой помощи повышается на треть.

 
Теги: Витебск
 
 
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Январь - время снимать урожай огурцов. В теплицах "Рудаково" на площади 18 гектаров под искусственным солнцем выращивают полезную продукцию. Климат в теплицах...
 
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