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Трещина в компенсаторе стала причиной ЧП на теплотрассе в Московском районе Минска

22.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты проходит  брифинг Минскэнерго, специалисты планируют  возобновить подачу тепла сегодня в 16:00. Напомним, авария на теплосетях  произошла в четверг вечером, в связи с чем  изменилась работа школ, детсадов и жилфонда. В квартирах похолодало уже в 18:00, а вода в кранах поменяла цвет и запах.Ремонтные бригады  оперативно устраняли повреждения на тепломагистрали. В связи с этим в школах в районе ЧП  занятия перенесли на субботу, а в детских садах  организовали дежурные группы  с горячим питанием.
 
 
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В эти минуты проходит  брифинг Минскэнерго, специалисты планируют  возобновить подачу тепла сегодня в 16:00. Напомним, авария на теплосетях  произошла в четверг...
 
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