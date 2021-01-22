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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трещина в компенсаторе стала причиной ЧП на теплотрассе в Московском районе Минска В эти минуты проходит брифинг Минскэнерго, специалисты планируют возобновить подачу тепла сегодня в 16:00. Напомним, авария на теплосетях произошла в четверг...

В эти минуты проходит брифинг Минскэнерго, специалисты планируют возобновить подачу тепла сегодня в 16:00. Напомним, авария на теплосетях произошла в четверг вечером, в связи с чем изменилась работа школ, детсадов и жилфонда. В квартирах похолодало уже в 18:00, а вода в кранах поменяла цвет и запах.. В связи с этим в школах в районе ЧП занятия перенесли на субботу, а в детских садах организовали дежурные группы с горячим питанием.