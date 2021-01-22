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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теплоснабжение в Орше восстановлено Пришлось терпеть неудобства и жителям Орши. Накануне без отопления остались несколько микрорайонов города. Но уже к 5 утра специалисты решили проблему. Для работ...

Пришлось терпеть неудобства и жителям Орши. Накануне без отопления остались несколько микрорайонов города. Но уже к 5 утра специалисты решили проблему. Для работ были привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Аварийно-выездные бригады организовали оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную "Орша-Восточная". После устранения дефектов теплоснабжение в городе восстановлено.