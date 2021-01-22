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Теплоснабжение в Орше восстановлено
22.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПришлось терпеть неудобства и жителям Орши. Накануне без отопления остались несколько микрорайонов города. Но уже к 5 утра специалисты решили проблему. Для работ были привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Аварийно-выездные бригады организовали оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную "Орша-Восточная". После устранения дефектов теплоснабжение в городе восстановлено.
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Пришлось терпеть неудобства и жителям Орши. Накануне без отопления остались несколько микрорайонов города. Но уже к 5 утра специалисты решили проблему. Для работ...
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