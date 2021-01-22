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Поздравление работникам и ветеранам дипломатической службы от президента Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня День дипломатического работника С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов дипслужбы поздравил президент. Александр Лукашенко отметил, что сейчас эта профессия приобрела особое...

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов дипслужбы поздравил президент. Александр Лукашенко отметил, что сейчас эта профессия приобрела особое значение. Дипломаты находятся на переднем крае борьбы за суверенитет страны. И от них зависит укрепление авторитета государства на международной арене, поиск развязок по спорным вопросам, сохранение темпов внешней торговли.- говорится в поздравлении.Александр Лукашенко выразил убеждение, что белорусские дипломаты, проявляя преданность и патриотизм, опираясь на наработанный опыт и традиции белорусской государственности, способны достойно представлять страну и эффективно защищать ее национальные интересы.Глава государства пожелал коллективу Министерства иностранных дел и загранучреждений крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны и народа.