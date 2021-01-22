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Столинский участковый не расписался в протоколе - и «помог» активисту избежать штрафа
22.01.2021 14:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активист из Столинского района Сергей Сахвон успешно обжаловал свой штраф в Брестском областном суде, сообщает
Ранее суд Столинского района признал Сергея виновным в участии в несанкционированной акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Ему назначили 30 базовых штрафа. Это решение активист обжаловал дважды.
Первый раз основанием для отмены постановления послужили исправления в административном протоколе, сделанные другим почерком. А на второй раз в протоколе отсутствовала подпись участкового инспектора милиции, который его составлял. Такой документ не имеет юридической силы и не может служить основанием для принятия решения по делу, говорится в постановлении Брестского областного суда.
На третье рассмотрение в суд Столинского района дело в отношении Сергея Сахвона уже не возвращалось, так как истек срок наложения административного взыскания. Дело прекращено.
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Административное дело дважды отправлялось на повторное рассмотрение в суд Столинского района.
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