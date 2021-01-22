Столинский участковый не расписался в протоколе - и «помог» активисту избежать штрафа

Источник материала: Tut.by

Активист из Столинского района Сергей Сахвон успешно обжаловал свой штраф в Брестском областном суде, сообщает «Медиа-Полесье» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

Ранее суд Столинского района признал Сергея виновным в участии в несанкционированной акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Ему назначили 30 базовых штрафа. Это решение активист обжаловал дважды.

Первый раз основанием для отмены постановления послужили исправления в административном протоколе, сделанные другим почерком. А на второй раз в протоколе отсутствовала подпись участкового инспектора милиции, который его составлял. Такой документ не имеет юридической силы и не может служить основанием для принятия решения по делу, говорится в постановлении Брестского областного суда.

На третье рассмотрение в суд Столинского района дело в отношении Сергея Сахвона уже не возвращалось, так как истек срок наложения административного взыскания. Дело прекращено.