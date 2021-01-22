﻿ В Гродно часть проспекта Янки Купалы закрывают больше, чем на 5 месяцев. Изменятся маршруты автобусов. 21.by
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В Гродно часть проспекта Янки Купалы закрывают больше, чем на 5 месяцев. Изменятся маршруты автобусов

22.01.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Движение транспорта по проспекту Янки Купалы будет закрыто с 10 часов 26 января аж до 3 июля. Об этом сообщает «Вечерний Гродно».

Закроют участок от пересечения Южной улицы и проспекта Янки Купалы до автозаправки № 72 на проспекте Янки Купалы. Это связано с дорожными работами и реконструкцией бывшего ж/д моста.


В связи с этим общественный транспорт поедет в обход закрытого участка. Изменения коснутся автобусов № 26 и 38.

Автобус № 26 «улица Молодая — Заболоть» будет курсировать: остановка «Улица Молодая» — улица Главная (без изменений) — проспект Янки Купалы — Индурское шоссе — Южная улица — улица Химиков — Кабяка и далее по своему маршруту, обратно в том же направлении.

Автобус № 38 «Колбасино — улица Молодая» поедет: остановка «Колбасино» — остановка «Городская больница № 4» (без изменений) — проспект Янки Купалы — Южная улица — Индурское шоссе — проспект Янки Купалы — улица Главная и далее по своему маршруту, обратно в том же направлении.

 
Теги: Гродно
 
 
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Это связано с дорожными работами и реконструкцией бывшего ж/д моста.
 
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