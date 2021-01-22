Последствия сильных морозов: в домах потопы и нет отопления

Белорусские коммунальщики не были готовы к такой суровой зиме, а страдают из-за этого обычные горожане. Из совершенно разных уголков страны приходят сообщения, что дома и даже больницы затапливаются, люди остаются без горячей воды и отопления.

Минск

Вчера произошла авария на тепломагистрали на улице Есенина, из-за этого множество людей, проживающих на Юго-Западе, в Михалово и Малиновке, остались без горячей воды и отопления. В детских садах и школах занятия перенесены на субботу.

Тут вы может посмотреть список домов, где нет отопления. Коммунальщики обещают до сегодняшнего вечера исправить ситуацию.

Главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Драгун сообщил, что причина аварии – трещина в компенсаторе. На данный момент он демонтирован, однако к 16 часам планируется полностью восстановить теплоснабжение квартир.

«Почему такие временные рамки? В соответствии с нормативными документами все эти операции имеют технологические сроки. Быстрее делать нельзя», - прокомментировал Драгун, цитирует onliner.

Жильцы дома на Рафиева продемонстрировали термометр, показывающий, какая температура в квартире. В таких условиях уже сутки находятся родители с двумя детьми: температура у них дома +11℃.

«Батареи ледяные, хорошо, что на улице тепло. Если спать в носках, штанах и тельняшке, будет нормально», — написала читательница.

Витебск

Потоп произошел в Витебской БСМП, которая преимущественно занимается пациентами с COVID-19, рассказали в телеграм-канале «Белые халаты». Из потолка ручьем течет вода, медики пытаются подставлять ведра и тазики, но их далеко не достаточно, затоплен коридор.

Авария случилась именно в той части, где находятся операционные, и неизвестно, какой период времени потребуется, чтобы все восстановить.

Могилев

По адресу ул. Крыленко, д.6 прорвало отопительную трубу, как результат жильцы остались без горячей воды и отопления, а весь подъезд затоплен кипятком, заявляет «Могилев онлайн».

Такая же ситуация и на проспекте Мира, только там потоп продолжается уже второй день.

Орша

В некоторых районах Орши вчера также произошли аварии, люди остались без теплоснабжения и горячей воды. Однако причину нашли и ликвидоровали: тепломагистраль отремонтирована. Сегодня в 5:00 в дома дали тепло, сообщает телеграм-канал «Белэнерго».

Бобруйск

В доме №39 на улице Ковзана вчера образовался «водопад», горячая вода стекала по лестнице на улицу, рассказывает телеграм-канал «Бобруйск online». Житель подъезда прокомментировал ситуацию:

«Два года назад в доме произвели капитальный ремонт, но в подъездах не были заменены батареи гнилые (а вдруг пронесет)! В результате сильных морозов батарея не выдержала и лопнула (не пронесло). Сотрудники аварийной службы приехали, перекрыли воду и уехали. Сегодня батарея снова потекла, затопив весь подъезд. Вода попала в квартиры. Действия аварийной службы были аналогичными — перекрыли воду и уехали».