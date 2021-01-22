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Последствия сильных морозов: в домах потопы и нет отопления
22.01.2021 15:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские коммунальщики не были готовы к такой суровой зиме, а страдают из-за этого обычные горожане. Из совершенно разных уголков страны приходят сообщения, что дома и даже больницы затапливаются, люди остаются без горячей воды и отопления.
Минск
Вчера произошла авария на тепломагистрали на улице Есенина, из-за этого множество людей, проживающих на Юго-Западе, в Михалово и Малиновке, остались без горячей воды и отопления. В детских садах и школах занятия перенесены на субботу.
Главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Драгун сообщил, что причина аварии – трещина в компенсаторе. На данный момент он демонтирован, однако к 16 часам планируется полностью восстановить теплоснабжение квартир.
«Почему такие временные рамки? В соответствии с нормативными документами все эти операции имеют технологические сроки. Быстрее делать нельзя», - прокомментировал Драгун,
Жильцы дома на Рафиева продемонстрировали термометр, показывающий, какая температура в квартире. В таких условиях уже сутки находятся родители с двумя детьми: температура у них дома +11℃.
«Батареи ледяные, хорошо, что на улице тепло. Если спать в носках, штанах и тельняшке, будет нормально», — написала читательница.
Витебск
Потоп произошел в Витебской БСМП, которая преимущественно занимается пациентами с COVID-19,
Авария случилась именно в той части, где находятся операционные, и неизвестно, какой период времени потребуется, чтобы все восстановить.
Могилев
По адресу ул. Крыленко, д.6 прорвало отопительную трубу, как результат жильцы остались без горячей воды и отопления, а весь подъезд затоплен кипятком,
Такая же ситуация и на проспекте Мира, только там потоп продолжается уже второй день.
Орша
В некоторых районах Орши вчера также произошли аварии, люди остались без теплоснабжения и горячей воды. Однако причину нашли и ликвидоровали: тепломагистраль отремонтирована. Сегодня в 5:00 в дома дали тепло,
Бобруйск
В доме №39 на улице Ковзана вчера образовался «водопад», горячая вода стекала по лестнице на улицу,
«Два года назад в доме произвели капитальный ремонт, но в подъездах не были заменены батареи гнилые (а вдруг пронесет)! В результате сильных морозов батарея не выдержала и лопнула (не пронесло). Сотрудники аварийной службы приехали, перекрыли воду и уехали. Сегодня батарея снова потекла, затопив весь подъезд. Вода попала в квартиры. Действия аварийной службы были аналогичными — перекрыли воду и уехали».
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Белорусские коммунальщики не были готовы к такой суровой зиме, а страдают из-за этого обычные горожане. Из совершенно разных уголков страны приходят сообщения, что...
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