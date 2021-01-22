|
3 года «химии» получил минчанин, который выкатил камень на дорогу во время акции протеста
22.01.2021 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оглашен приговор по делу политзаключенного Валерия Коленчица, ему 25 лет. 10 августа Валерий вместе с другими участниками акции протеста выкатил камень на проезжую часть на улице Притыцкого. Судья Елена Живица признала его виновным в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК), и приговорила к 3 годам «химии». Обвиняемый освобожден в зале суда.
Валерий Коленчиц по образованию сварщик, его задержали 16 октября 2020 года у себя дома. По версии следствия, 10 августа мужчина вместе с группой лиц умышленно препятствовал движению общественного транспорта, заранее это спланировав. Кроме того, не подчинился неоднократным требованиям сотрудников правоохранительных органов и нарушил Закон «О массовых мероприятиях».
За эту же акцию уже осудили друга Валерия, Артема Медведского, его приговорили к 3 годам «химии», освободили в зале суда, пока приговор не вступил в силу.Как сообщает правозащитный сайт
Обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном, уточнил, что был трезв, другие предметы, кроме камня, не трогал, призывов разойтись не слышал.
Приговор суда — 3 года «химии», в срок будет зачтено время, которое обвиняемый провел в СИЗО — с 16 октября 2020 по 22 января 2021 из расчета один день в изоляторе равен двум дням «химии». Приговор в законную силу не вступил, Валерий Коленчиц освобожден в зале суда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судья Елена Живица признала его виновным в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и приговорила к.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)