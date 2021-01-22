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3 года «химии» получил минчанин, который выкатил камень на дорогу во время акции протеста

22.01.2021 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оглашен приговор по делу политзаключенного Валерия Коленчица, ему 25 лет. 10 августа Валерий вместе с другими участниками акции протеста выкатил камень на проезжую часть на улице Притыцкого. Судья Елена Живица признала его виновным в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК), и приговорила к 3 годам «химии». Обвиняемый освобожден в зале суда.


Акция протеста у станции метро Пушкинская 10 августа 2020 года Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Валерий Коленчиц по образованию сварщик, его задержали 16 октября 2020 года у себя дома. По версии следствия, 10 августа мужчина вместе с группой лиц умышленно препятствовал движению общественного транспорта, заранее это спланировав. Кроме того, не подчинился неоднократным требованиям сотрудников правоохранительных органов и нарушил Закон «О массовых мероприятиях».

За эту же акцию уже осудили друга Валерия, Артема Медведского, его приговорили к 3 годам «химии», освободили в зале суда, пока приговор не вступил в силу.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, Коленчиц в суде подтвердил, что на фото, где люди тянут камень на улицу Притыцкого, изображен и он, вину признал частично. Заявил, что 10 августа был дома с женой и годовалым ребенком, когда ему позвонил друг Артем Медведский и позвал гулять. Они встретились на Пушкинской, наблюдали за акцией протеста, а потом откликнулись на просьбу других людей, помогли выкатить камень на проезжую часть. После чего Медведский и Коленчиц стояли в стороне и в течение двух часов со стороны наблюдали за происходящим.

Обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном, уточнил, что был трезв, другие предметы, кроме камня, не трогал, призывов разойтись не слышал.

Приговор суда — 3 года «химии», в срок будет зачтено время, которое обвиняемый провел в СИЗО — с 16 октября 2020 по 22 января 2021 из расчета один день в изоляторе равен двум дням «химии». Приговор в законную силу не вступил, Валерий Коленчиц освобожден в зале суда.

 
 
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Судья Елена Живица признала его виновным в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и приговорила к.
 
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