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Двое детей, с женой в разводе. Кто тот минчанин, который поджег себя на площади Независимости

22.01.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчиной, который 22 января, поджег себя на площади Независимости в Минске, оказался 35-летний минчанин Павел Баньковский. Сейчас он находится в Республиканском ожоговом центре с более чем 50% ожогов тела.


Фота: старонка Паўла Банькоўскага «УКантакце»

TUT.BY связался с Аленой — близкой подругой семьи Баньковских. Девушка знает Павла больше 20 лет. Познакомились они в рыцарском клубе, куда чуть позже пришла и Екатерина. У них с молодым человеком завязались отношения, которые продлились не одно десятилетие. Пара развелась в августе 2020 года.

— У Паши сын родился, когда ему было еще только 17 лет. Сыну уже самому 18 лет будет в феврале этого года, — рассказала Алена. Также у Павла есть дочь — всего двое детей.

Подруга семьи признает, что отношения с алкоголем у Павла были непростые, хоть он пытался с этим бороться:

— Но он не подзаборный алкаш. На первом месте для него всегда были дети, для них он всегда старался. Такого, что он пьет, а дети дома голодные сидят, никогда не было. Он такого допустить не мог.

Что сейчас с Павлом, друзья и родные мужчины не знают.

— Кате толком никто ничего не может сказать, но мы держим связь, — говорит Алена. — У нее дома сотрудники милиции — как я понимаю, Следственный комитет. Какие-то были же предпосылки у него для такого поступка. Паша не был активистом, не ходил ни на какие марши. Нельзя сказать, чтобы он «змагаром» был. Хотя своя позиция и мнение у него, конечно, есть. Человек в отчаянии по своим внутренним причинам, были проблемы. Видимо, все наложилось — и вот результат такой. Я, конечно, в последние полгода с ним не общалась, но с [бывшей] женой его в очень хороших отношениях.

Ранее Екатерина Баньковская рассказывала «Нашей Нiве», что его мама также ничего не знает о случившемся.

 
Теги: Минск
 
 
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