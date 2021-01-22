«Противопоставление официальным комментариям». Генпрокуратура передала в суд дело журналиста TUT.BY и врача БСМП

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура сообщила , что завершила расследование дела журналиста TUT.BY Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога БСМП Артема Сорокина и направила его в Минский городской суд для определения подсудности.





Вопросы журналиста, которая собирала информацию о состоянии Романа Бондаренко, генпрокуратура, судя по официальному сообщению, квалифицировала так: «Катерина Борисевич в период с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко».

При этом, по мнению прокуратуры, журналист «сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст. 46 Закона Республики Беларусь „О здравоохранении“ составляла врачебную тайну, а она не являлась лицом, имеющим право на ее получение и распространение». Такой вывод сделан, исходя из информации Генпрокуратуры, в связи с тем, что некоторые медработники отказались «сообщить интересующие ее сведения».

— Поддавшись уговорам, Сорокин умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера. Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком «Врач БСМП: « У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли » был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале TUT.BY, — сообщает прокуратура.

В официальном сообщении говорится, что «распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия — привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям».

При этом, из сообщения непонятно, какую именно информацию Генпрокуратура считает ложной и почему был сделан вывод, что общественный резонанс вызвал журналистский материал, а, например, не смерть Романа Бондаренко, по факту которой до сих пор не заведено уголовное дело.

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября 2020 года. Позже ей и врачу БСМП Артему Сорокину предъявили обвинение в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 178 УК РБ). Поводом стала опубликованная 13 ноября статья , в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. Это расходится с версией СК и Александра Лукашенко. Катерина Борисевич и Артем Сорокин находятся в СИЗО № 1 Минска. При этом родные Романа к журналистке и доктору претензий не имеют.

Отметим, что за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести.