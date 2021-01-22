В Бобруйске - масштабные задержания активистов. Что известно

Источник материала: Tut.by

22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски пришли сотрудники милиции, сообщает телеграм-канал «Бобруйск Online».



Фото носит иллюстративный характер. Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам родственников одного из активистов, обыск проходил в рамках уголовного дела об оскорблении сотрудников милиции.

У всех милиция проверяет мобильные телефоны и компьютеры.

У корреспондента интернет-издания «Бобруйский курьер» Виктора Качана забрали жесткий диск и телефоны.

Всех, у кого проходил обыск, пока задержали. Связи с ними нет.

На данный момент известны имена 11 человек, у кого прошли обыски:

Сергей Беляев;

Евгений Габрелян;

Алена Каракуля;

Виктор Качан (журналист «Бобруйского курьера»);

Елизавета Литвинова;

Иван Манько;

Андрей Синица;

Юлия Яскевич;

Дмитрий Яскевич;

известно еще о нескольких активистах, но пока подробных данных о них нет.