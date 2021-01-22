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В Бобруйске - масштабные задержания активистов. Что известно
22.01.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски пришли сотрудники милиции,
По словам родственников одного из активистов, обыск проходил в рамках уголовного дела об оскорблении сотрудников милиции.
У всех милиция проверяет мобильные телефоны и компьютеры.
У корреспондента интернет-издания «Бобруйский курьер» Виктора Качана забрали жесткий диск и телефоны.
Всех, у кого проходил обыск, пока задержали. Связи с ними нет.
На данный момент известны имена 11 человек, у кого прошли обыски:
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22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски пришли сотрудники милиции.
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