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В Бобруйске - масштабные задержания активистов. Что известно

22.01.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски пришли сотрудники милиции, сообщает телеграм-канал «Бобруйск Online».


Фото носит иллюстративный характер. Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам родственников одного из активистов, обыск проходил в рамках уголовного дела об оскорблении сотрудников милиции.

У всех милиция проверяет мобильные телефоны и компьютеры.

У корреспондента интернет-издания «Бобруйский курьер» Виктора Качана забрали жесткий диск и телефоны.

Всех, у кого проходил обыск, пока задержали. Связи с ними нет.

На данный момент известны имена 11 человек, у кого прошли обыски:

  • Сергей Беляев;
  • Евгений Габрелян;
  • Алена Каракуля;
  • Виктор Качан (журналист «Бобруйского курьера»);
  • Елизавета Литвинова;
  • Иван Манько;
  • Андрей Синица;
  • Юлия Яскевич;
  • Дмитрий Яскевич;
  • известно еще о нескольких активистах, но пока подробных данных о них нет.

 
 
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22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски пришли сотрудники милиции.
 
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