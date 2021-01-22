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Мэр рассказал, сколько литров глинтвейна выпили брестчане на новогодних ярмарках
22.01.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте завершился сезон новогодних ярмарок. Его итоги подвел в
За сезон посетители брестских ярмарок выпили 2200 литров глинтвейна и съели 3550 килограммов выпечки.
Общая выручка с ярмарок составила 610 тысяч рублей.
На «елочных базарах» торговцы продали 12 150 натуральных елок на 97 тысяч рублей.
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В Бресте завершился сезон новогодних ярмарок. Его итоги подвел мэр города Александр Рогачук.
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