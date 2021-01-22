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Мэр рассказал, сколько литров глинтвейна выпили брестчане на новогодних ярмарках

22.01.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте завершился сезон новогодних ярмарок. Его итоги подвел в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.


За сезон посетители брестских ярмарок выпили 2200 литров глинтвейна и съели 3550 килограммов выпечки.

Общая выручка с ярмарок составила 610 тысяч рублей.

На «елочных базарах» торговцы продали 12 150 натуральных елок на 97 тысяч рублей.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте завершился сезон новогодних ярмарок. Его итоги подвел мэр города Александр Рогачук.
 
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