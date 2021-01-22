Тепло начали давать в отключенные от отопления дома Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Оставшимся без отопления и горячей воды жители Московского района Минска начали давать тепло, сообщили в РУП "Минскэнерго".

"По состоянию на 16:00 идет подключение потребителей. Теплоснабжение восстанавливается", – сказали на предприятии.

Там также отметили, что тепло возвращается в дома жителей микрорайонов Михалово, Малиновка и Юго-Запад.

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг вечером большое количество жилого фонда и учреждений Минска остались без тепла : из-за аварии отопления не было в 244 жилых домах, 28 детских садах и 27 школах.

На месте порыва тепломагистрали были оперативно начаты ремонтные работы: энергетики пообещали, что к вечеру 22 января в квартирах жителей Московского района уже будет комфортно.

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