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Тепло начали давать в отключенные от отопления дома Минска
22.01.2021 16:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Оставшимся без отопления и горячей воды жители Московского района Минска начали давать тепло, сообщили в РУП "Минскэнерго".
© Pixabay
"По состоянию на 16:00 идет подключение потребителей. Теплоснабжение восстанавливается", – сказали на предприятии.
Там также отметили, что тепло возвращается в дома жителей микрорайонов Михалово, Малиновка и Юго-Запад.
Как ранее сообщал Sputnik, в четверг вечером большое количество жилого фонда и учреждений Минска
На месте порыва тепломагистрали были оперативно начаты ремонтные работы: энергетики пообещали, что к вечеру 22 января в квартирах жителей Московского района уже будет комфортно.
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Ремонтные работы на месте аварии на теплоцентрали столичные энергетики завершили в 13:20 пятницы.
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