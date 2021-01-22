﻿ Тепло начали давать в отключенные от отопления дома Минска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тепло начали давать в отключенные от отопления дома Минска

22.01.2021 16:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Оставшимся без отопления и горячей воды жители Московского района Минска начали давать тепло, сообщили в РУП "Минскэнерго".

© Pixabay
Тепло вернулось в дома Орши

"По состоянию на 16:00 идет подключение потребителей. Теплоснабжение восстанавливается", – сказали на предприятии.

Там также отметили, что тепло возвращается в дома жителей микрорайонов Михалово, Малиновка и Юго-Запад.

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг вечером большое количество жилого фонда и учреждений Минска остались без тепла: из-за аварии отопления не было в 244 жилых домах, 28 детских садах и 27 школах.

На месте порыва тепломагистрали были оперативно начаты ремонтные работы: энергетики пообещали, что к вечеру 22 января в квартирах жителей Московского района уже будет комфортно.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ремонтные работы на месте аварии на теплоцентрали столичные энергетики завершили в 13:20 пятницы.
 
Новости дня
Новости общества
 
Двое детей, с женой в разводе. Кто тот минчанин, который поджег себя на площади Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by