Жителю Светлогорска за оскорбление гаишника в «Одноклассниках» дали два с половиной года «химии»

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске судили местного жителя Валерия Лозу за то, что он оставил оскорбительный комментарий под постом с информацией о сотруднике Светлогорской ГАИ, сообщает «Ранак».



Фото: Stephen Petrey, unsplash.com

По версии следствия, Валерий Лоза 26 августа в социальной сети «Одноклассники» под постом с изображением майора местной ГАИ Андрея Баграёнка оставил несколько комментариев, содержащих нецензурные слова.

Милиционер подал иск в суд о компенсации морального вреда в размере 3 тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся.

— Да, я виноват перед человеком, просил прощения и сейчас прошу. Готов понести наказание, но не судите меня строго, оступился один раз в жизни, — сказал Валерий в своем последнем слове.

Приговор суда — два с половиной года «химии», а также он должен выплатить потерпевшей стороне 1500 рублей.

Телефон, с помощью которого мужчина писал комментарии, решено конфисковать.