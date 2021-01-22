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Жителю Светлогорска за оскорбление гаишника в «Одноклассниках» дали два с половиной года «химии»
22.01.2021 17:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске судили местного жителя Валерия Лозу за то, что он оставил оскорбительный комментарий под постом с информацией о сотруднике Светлогорской ГАИ,
По версии следствия, Валерий Лоза 26 августа в социальной сети «Одноклассники» под постом с изображением майора местной ГАИ Андрея Баграёнка оставил несколько комментариев, содержащих нецензурные слова.
Милиционер подал иск в суд о компенсации морального вреда в размере 3 тысяч рублей.
Обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся.
— Да, я виноват перед человеком, просил прощения и сейчас прошу. Готов понести наказание, но не судите меня строго, оступился один раз в жизни, — сказал Валерий в своем последнем слове.
Приговор суда — два с половиной года «химии», а также он должен выплатить потерпевшей стороне 1500 рублей.
Телефон, с помощью которого мужчина писал комментарии, решено конфисковать.
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В Светлогорске судили местного жителя Валерия Лозу за то, что он оставил оскорбительный комментарий под постом с информацией о сотруднике Светлогорской ГАИ.
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