Бывшему милиционеру дали 2 года «химии» - за оскорбление оперативника

Источник материала: Tut.by

Оглашен приговор по делу бывшего начальника отдела уголовного розыска Заводского РУВД. Дмитрий Кулаковский приговорен к 2 годам «химии», он признан виновным в оскорблении оперативника УСБ под записанной фамилией Смоляр, который в суд так и не явился. Не пришли на процесс и свидетели-милиционеры. Дмитрий вину не признал, настаивал, что дело против него сфабриковано: «Решили меня проучить, показать оставшимся милиционерам, что не стоит увольняться, потому что вот что будет».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По версии следствия , Кулаковский разместил порочащий комментарий под фото действующего милиционера в телеграм-канале «Каратели Беларуси». В материалах дела скриншота с комментарием именно в этом канале нет.

Как отметил гособвинитель Евгений Серяков, комментарий был опубликован в ночь на 6 октября. Уголовное дело возбуждено сразу же, 6 октября, в этот же день Кулаковского и задержали по первому административному делу, всего в изоляторе на Окрестина бывший милиционер пробыл 27 суток, где, по его словам, подвергался нечеловеческому обращению. Так, по мнению Дмитрия, от него пытались получить нужные следствию признательные показания. Однако на предварительном следствии и в суде он все время повторял: невиновен, дело сфабриковано.

Прокурор зачитал в суде, что обвиняемый разместил комментарий, который противоречит общечеловеческой морали, с использованием вульгарных и нецензурных слов в отношении старшего оперуполномоченного УСБ в связи с выполнением им служебных обязанностей. Гособвинитель обратил внимание, что потерпевший по долгу своей службы находится под особой защитой государства.

Дмитрий Кулаковский заявил, что не признает себя виновным. Оперуполномоченного Смоляра он не знает, никаких комментариев в отношении него не писал и не оскорблял.

— Считаю, что дело в отношении меня сфабриковано из-за увольнения по убеждениям из органов внутренних дел. До 18 августа 2020 года я работал начальником отдела уголовного розыска Заводского РУВД. После событий в августе понял, что работать дальше не смогу по моральным принципам. Открыто выразил свою гражданскую позицию, в сентябре выложил фото (милицейской формы на фоне мусорки. — Прим. TUT.BY). Предполагаю, что сотрудники УСБ решили меня проучить, показать оставшимся сотрудникам, что не стоит увольняться, потому что вот что с ними будет — вот как появилось это дело. Меня держали 27 суток (в изоляторе. — Прим. TUT.BY), от меня требовали признать, что я пытался продать информацию о сотрудниках милиции, я отказался. Содержали в нечеловеческих условиях , 25 суток провел в карцере без лекарств и медпомощи. В это время изъяли дома мой ноутбук, он не был должным образом оформлен как изъятое имущество, у жены спросили пароль, то есть сотрудники изначально имели доступ к компьютеру, могли сделать с ним все что угодно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Защитник Наталья Тарасюк обратила внимание на некоторые существенные нарушения во время предварительного следствия. Так, во время обыска изъятый компьютер не был, как положено, запечатан, а поэтому имеются основания полагать, что с полученным от супруги Кулаковского пароля от компьютера туда могли внести определенную информацию. К материалам приобщено мнение программиста, который подробно описывает, что сделать это возможно и задним числом. Кроме того, показания одного из сотрудников УСБ по уголовному делу отличаются от сведений, который тот предоставил по административному делу в отношении Дмитрия Кулаковского.

Гособвинитель просил назначить Кулаковскому наказание в виде 2 лет «химии», в итоге такое наказание и отражено в приговоре, который вынесла судья Татьяна Пирожникова. Время, которое обвиняемый провел в СИЗО, а это более месяца, будет зачтено в срок отбытия наказания (из расчета один день под стражей равен двум дням на «химии»).

Кулаковского освободили после оглашения приговора. Он сказал, что по-прежнему считает, что вина его не доказана, дело сфабриковано, а суд не принял во внимание существенные доводы защиты. Дмитрий намерен подать жалобу на приговор. Также он заявил, что не жалеет о том, что покинул службу в органах внутренних дел.

— В такой милиции я служить не хочу. Может, если что-то изменится, я изменю свою позицию, но пока нет, — отметил он после освобождения.